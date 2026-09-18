Berlin (ots) -
Korrigierte Fassung der Meldung vom 16.09.2026 09:00 Uhr.
Bitte beachten Sie die Korrekturen in der Preisträger-Aufzählung.
Zum zweiten Mal in Folge verleihen das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und das DUP UNTERNEHMER-Magazin gemeinsam den BIG BANG INNOVATION Award. Die Auszeichnung wurde letztes Jahr von den beiden Initiatoren ins Leben gerufen, um herausragende Innovationsleistungen in der deutschen Wirtschaft gezielt und öffentlichkeitswirksam zu würdigen.
Der Award prämiert Projekte verschiedenster Couleur, vom Start-up bis zum Konzern, die durch ihre Kreativität, ihre Wirkungskraft und ihre Zukunftsorientierung überzeugen. Denn wer die Zukunft aktiv gestaltet und den Wirtschaftsstandort Deutschland stärkt, kann von erhöhter Sichtbarkeit und neuen Vernetzungsmöglichkeiten profitieren.
Innovationen in Energie, Technologie und Health
In Berlin findet die feierliche Preisverleihung im Rahmen des BIG BANG KI Festivals, Europas größtem branchenübergreifenden KI-Event, in der STATION statt (Veröffentlichungshinweis: DUP UNTERNEHMER-Magazin, Ausgabe 5-2026, ab 23.10.2026 im Zeitschriftenhandel und www.bigbang-innovation-award.de).
In diesem Jahr werden von der Jury 18 Projekte in elf Kategorien prämiert: von Health- und Technologie-Innovationen über Produkte und Prozesse bis hin zu Geschäftsmodellen und Tourismus-Programmen. Ausgezeichnet werden beispielsweise TÜV Nord für AI Assisted Auditing oder Johann Bunte für Johann Bunte Rapidbrücke.
Zudem vergibt die DUP-Redaktion dieses Jahr erstmals den von ihnen kuratierten Redaktionspreis an 35 Projekte in ebenfalls elf Kategorien. Prämiert werden unter anderem Größen wie Sebamed oder Strato, aber auch spezialisierte Nischenanbieter wie Greenflash (Energie-Innovation) oder ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik (Technologie-Innovation).
Eine Bühne für Wegweiser
Die Schirmherrin des Awards, Brigitte Zypries (Bundesministerin a. D. für Wirtschaft und Justiz), betont dessen Strahlkraft: "Der BIG BANG INNOVATION Award rückt Deutschlands wichtige Ressource in den Fokus: Den Innovationsgeist seiner Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Preis zeichnet Leistungen aus, die Fortschritt sichern und als Vorbilder für ganze Branchen wirken. Das verdient eine angemessene Bühne."
Im Zeitraum Februar bis Juli 2026 konnten Unternehmen ihre Projekte über ein digitales Bewerbungsportal einreichen. Die Bewertung erfolgte anhand der Kriterien Innovationskraft, Nutzen/Mehrwert und Wirkungsgrad. Über die Auszeichnung entschied eine Jury aus 13 hochkarätigen Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Wissenschaft:
- Brigitte Zypries (Bundesministerin a. D. für Wirtschaft und Justiz)
- Dr. Oliver Reichel-Busch (Lufthansa Group)
- Tijen Onaran (Global Digital Women)
- Prof. Dr. Johanna Gollnhofer (Universität St. Gallen)
- Thomas Mück (TÜV NORD Akademie)
- Dr. Birte Gall (Erblotsen)
- Özlem Doger-Herter (ask-a-woman.com)
- Dietmar Nick (KYOCERA Document Solutions)
- Ines Miller (P3 Group)
- Dominik Märkl (OneStop Pro)
- Arno Walter (V-Bank)
- Prof. Dr. Jan Claas van Treeck (Hochschule Düsseldorf)
- Charlotte Beck (Ecospeed)
Hier beginnt die Korrektur der Preisträger. Beachten Sie, dass vier Kategorien direkt am Anfang hinzugekommen sind.
Die Preisträger nach Kategorie in alphabetischer Reihenfolge (aktualisiert)
Bildungs-Innovation
- Eduversum: Classroom-Manager von Lehrer-Online
- Generation:L: online:academy - Lernen neu organisiert
Energie-Innovation
- SWP Stadtwerke Pforzheim: Smartes Wasser
- EWE: Decarb: Energiewende per Knopfdruck
Geschäftsmodell-Innovation
- Pakajo: Das Vergleichportal für weltweite Versanddienste
Health-Innovation
- Red Medical Systems: RED ai
- SuchtFrei: KI-Coach für Rauchfreiheit
HR-Innovation
- Think.Start VR: KommCoach - KI leadership training
Produkt-Innovation
- Sunshower: Sunshower
- Aurelle: KI-Stylistin in der Hosentasche
- POOL-SYSTEMS: iControl: Die smarte Poolsteuerung
Prozess-Innovation
- BxC - IDIAL: Industrial Digital Identity for Automated Lifecycle
- TÜV NORD - AI Assisted Auditing
Service-Innovation
- ArenoNet - LexBot: KI-Rechtshilfe sofort
- BEWEGT.content - RIAA: Der Mensch hinter der Maschine
Social-Innovation
- Wäller Helfen - Wäller Helfen Junge Helden
Technologie-Innovation
- JOHANN BUNTE - JOHANN BUNTE RAPIDBRÜCKE
Tourismus-Innovation
- HX DE - Ausflugsprogramm & UTAS Vorbereitungskurs für Antarktis-Besucher
Die Preisträger des DUP Redaktionspreises in alphabetischer Reihenfolge
Beratungs-Innovation
- DigitalWinners - AI OKR Coach
Datenschutz-Innovation
- GAL Digital - nele.ai
- H24 - Veritas One
- Nenna AI - KI Datenschutz
- Onekey - Onekey Compliance Wizard
Energie-Innovation
- FEV - Wasserstoffbasierter Bus "H2 Coach"
- Greenflash - Greencore AI
- Pulsetrain - Batterie Optimisierung
Fitness-Innovation
- EGYM - EGYM Genius
- Lindera - KI gestütze Bewegungsanalyse-App
- WearOne - WearOne Unit
Health-Innovation
- Fraunhofer-Institut ZDD - Neighborhood Diagnostics
- Medivise - Telemedizin Box
- Sebamed - KI-Hautanalyse
- theBlue.Ai - Bewegungserkennung mit KI-Technologie im Sport
Kommunikations-Innovation
- Evocenta - EMMAAI
- Strato - Smart KI-Telefonassistent
- Tallence - Thor Voice AI
Logistik-Innovation
- FERNRIDE - FERNRIDE Autonomous Yard Platform
- Vay Technology - Vay Teledriving Platform
Produkt-Innovation
- Climatiq - PCF Studio
- STIGA - Mähroboter mit KI-Kamera
- va Q tec - Thermo Trolley
Prozess-Innovation
- Crespel & Deiters + Red Rabbit - KI-gestützte Produktentwicklung
- Deutsche Automobil Treuhand - FastTrackAI
- Solita - Solita RoadCrewAO
Robotik-Innovation
- Circus Group - CA-1 Kochroboter
- Naturerobots - Open Field Nav
- Neura Robotics - MiPA
- Sereact - Sereact Brain / Pick & Place / Lens
Technologie-Innovation
- 3D Global - Napster View: 3D-Brille trifft auf KI
- Helsing - Altra / HX-2 / KI-Defense-Systeme
- LivEye - Smart by Day
- Text Cortex AI - Enterprise AI Agents
- ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik - medical grade 3D-Druck
Veröffentlichung unter Nennung der Quelle:
Deutsches Institut für Service-Qualität / DUP Unternehmer
Pressekontakt:
Deutsches Institut für Service-Qualität
Jasmin Deiter
Projektmanagerin Kommunikation & Marktforschung
Tel.: 040 / 27 88 91 48-20
E-Mail: j.deiter@disq.de
www.disq.de
RTL Deutschland
Nicole Hobusch
Senior Managerin Kommunikation
Tel.: 0221 / 456-74103
E-Mail: nicole.hobusch@rtl.de
Original-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/6354867
Korrigierte Fassung der Meldung vom 16.09.2026 09:00 Uhr.
Bitte beachten Sie die Korrekturen in der Preisträger-Aufzählung.
Zum zweiten Mal in Folge verleihen das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und das DUP UNTERNEHMER-Magazin gemeinsam den BIG BANG INNOVATION Award. Die Auszeichnung wurde letztes Jahr von den beiden Initiatoren ins Leben gerufen, um herausragende Innovationsleistungen in der deutschen Wirtschaft gezielt und öffentlichkeitswirksam zu würdigen.
Der Award prämiert Projekte verschiedenster Couleur, vom Start-up bis zum Konzern, die durch ihre Kreativität, ihre Wirkungskraft und ihre Zukunftsorientierung überzeugen. Denn wer die Zukunft aktiv gestaltet und den Wirtschaftsstandort Deutschland stärkt, kann von erhöhter Sichtbarkeit und neuen Vernetzungsmöglichkeiten profitieren.
Innovationen in Energie, Technologie und Health
In Berlin findet die feierliche Preisverleihung im Rahmen des BIG BANG KI Festivals, Europas größtem branchenübergreifenden KI-Event, in der STATION statt (Veröffentlichungshinweis: DUP UNTERNEHMER-Magazin, Ausgabe 5-2026, ab 23.10.2026 im Zeitschriftenhandel und www.bigbang-innovation-award.de).
In diesem Jahr werden von der Jury 18 Projekte in elf Kategorien prämiert: von Health- und Technologie-Innovationen über Produkte und Prozesse bis hin zu Geschäftsmodellen und Tourismus-Programmen. Ausgezeichnet werden beispielsweise TÜV Nord für AI Assisted Auditing oder Johann Bunte für Johann Bunte Rapidbrücke.
Zudem vergibt die DUP-Redaktion dieses Jahr erstmals den von ihnen kuratierten Redaktionspreis an 35 Projekte in ebenfalls elf Kategorien. Prämiert werden unter anderem Größen wie Sebamed oder Strato, aber auch spezialisierte Nischenanbieter wie Greenflash (Energie-Innovation) oder ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik (Technologie-Innovation).
Eine Bühne für Wegweiser
Die Schirmherrin des Awards, Brigitte Zypries (Bundesministerin a. D. für Wirtschaft und Justiz), betont dessen Strahlkraft: "Der BIG BANG INNOVATION Award rückt Deutschlands wichtige Ressource in den Fokus: Den Innovationsgeist seiner Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Preis zeichnet Leistungen aus, die Fortschritt sichern und als Vorbilder für ganze Branchen wirken. Das verdient eine angemessene Bühne."
Im Zeitraum Februar bis Juli 2026 konnten Unternehmen ihre Projekte über ein digitales Bewerbungsportal einreichen. Die Bewertung erfolgte anhand der Kriterien Innovationskraft, Nutzen/Mehrwert und Wirkungsgrad. Über die Auszeichnung entschied eine Jury aus 13 hochkarätigen Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Wissenschaft:
- Brigitte Zypries (Bundesministerin a. D. für Wirtschaft und Justiz)
- Dr. Oliver Reichel-Busch (Lufthansa Group)
- Tijen Onaran (Global Digital Women)
- Prof. Dr. Johanna Gollnhofer (Universität St. Gallen)
- Thomas Mück (TÜV NORD Akademie)
- Dr. Birte Gall (Erblotsen)
- Özlem Doger-Herter (ask-a-woman.com)
- Dietmar Nick (KYOCERA Document Solutions)
- Ines Miller (P3 Group)
- Dominik Märkl (OneStop Pro)
- Arno Walter (V-Bank)
- Prof. Dr. Jan Claas van Treeck (Hochschule Düsseldorf)
- Charlotte Beck (Ecospeed)
Hier beginnt die Korrektur der Preisträger. Beachten Sie, dass vier Kategorien direkt am Anfang hinzugekommen sind.
Die Preisträger nach Kategorie in alphabetischer Reihenfolge (aktualisiert)
Bildungs-Innovation
- Eduversum: Classroom-Manager von Lehrer-Online
- Generation:L: online:academy - Lernen neu organisiert
Energie-Innovation
- SWP Stadtwerke Pforzheim: Smartes Wasser
- EWE: Decarb: Energiewende per Knopfdruck
Geschäftsmodell-Innovation
- Pakajo: Das Vergleichportal für weltweite Versanddienste
Health-Innovation
- Red Medical Systems: RED ai
- SuchtFrei: KI-Coach für Rauchfreiheit
HR-Innovation
- Think.Start VR: KommCoach - KI leadership training
Produkt-Innovation
- Sunshower: Sunshower
- Aurelle: KI-Stylistin in der Hosentasche
- POOL-SYSTEMS: iControl: Die smarte Poolsteuerung
Prozess-Innovation
- BxC - IDIAL: Industrial Digital Identity for Automated Lifecycle
- TÜV NORD - AI Assisted Auditing
Service-Innovation
- ArenoNet - LexBot: KI-Rechtshilfe sofort
- BEWEGT.content - RIAA: Der Mensch hinter der Maschine
Social-Innovation
- Wäller Helfen - Wäller Helfen Junge Helden
Technologie-Innovation
- JOHANN BUNTE - JOHANN BUNTE RAPIDBRÜCKE
Tourismus-Innovation
- HX DE - Ausflugsprogramm & UTAS Vorbereitungskurs für Antarktis-Besucher
Die Preisträger des DUP Redaktionspreises in alphabetischer Reihenfolge
Beratungs-Innovation
- DigitalWinners - AI OKR Coach
Datenschutz-Innovation
- GAL Digital - nele.ai
- H24 - Veritas One
- Nenna AI - KI Datenschutz
- Onekey - Onekey Compliance Wizard
Energie-Innovation
- FEV - Wasserstoffbasierter Bus "H2 Coach"
- Greenflash - Greencore AI
- Pulsetrain - Batterie Optimisierung
Fitness-Innovation
- EGYM - EGYM Genius
- Lindera - KI gestütze Bewegungsanalyse-App
- WearOne - WearOne Unit
Health-Innovation
- Fraunhofer-Institut ZDD - Neighborhood Diagnostics
- Medivise - Telemedizin Box
- Sebamed - KI-Hautanalyse
- theBlue.Ai - Bewegungserkennung mit KI-Technologie im Sport
Kommunikations-Innovation
- Evocenta - EMMAAI
- Strato - Smart KI-Telefonassistent
- Tallence - Thor Voice AI
Logistik-Innovation
- FERNRIDE - FERNRIDE Autonomous Yard Platform
- Vay Technology - Vay Teledriving Platform
Produkt-Innovation
- Climatiq - PCF Studio
- STIGA - Mähroboter mit KI-Kamera
- va Q tec - Thermo Trolley
Prozess-Innovation
- Crespel & Deiters + Red Rabbit - KI-gestützte Produktentwicklung
- Deutsche Automobil Treuhand - FastTrackAI
- Solita - Solita RoadCrewAO
Robotik-Innovation
- Circus Group - CA-1 Kochroboter
- Naturerobots - Open Field Nav
- Neura Robotics - MiPA
- Sereact - Sereact Brain / Pick & Place / Lens
Technologie-Innovation
- 3D Global - Napster View: 3D-Brille trifft auf KI
- Helsing - Altra / HX-2 / KI-Defense-Systeme
- LivEye - Smart by Day
- Text Cortex AI - Enterprise AI Agents
- ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik - medical grade 3D-Druck
Veröffentlichung unter Nennung der Quelle:
Deutsches Institut für Service-Qualität / DUP Unternehmer
Pressekontakt:
Deutsches Institut für Service-Qualität
Jasmin Deiter
Projektmanagerin Kommunikation & Marktforschung
Tel.: 040 / 27 88 91 48-20
E-Mail: j.deiter@disq.de
www.disq.de
RTL Deutschland
Nicole Hobusch
Senior Managerin Kommunikation
Tel.: 0221 / 456-74103
E-Mail: nicole.hobusch@rtl.de
Original-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/6354867
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