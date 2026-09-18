HexaForce basiert auf einer offenen, interoperablen Architektur, die gemeinsam mit den Streitkräften entwickelt wurde, und im Rahmen der NATO-Übung CWIX 2026 erfolgreich getestet wurde.

HexaForce ist speziell auf hochintensive Kriegsführung zugeschnitten und unterstützt die Führungsanforderungen für mehr als 100.000 Einsatzkräfte, bei denen das hohe Einsatztempo den umfassenden und gezielten Einsatz von KI erfordert.

Die Multi-Domain-Lösung von Thales (die Land-, See-, Luft-, Cyber-, Weltraum- und Informationsoperationen abdeckt) ist bereits verfügbar.

Thales, ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher Technologien in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber- und Digitaltechnik, hat die Einführung von HexaForce bekannt gegeben, seinem KI-gestützten Multi-Domain-Führungs- und Leitsystem (C2) der nächsten Generation. HexaForce wurde speziell zur Wahrung der nationalen Souveränität entwickelt und bietet eine schnelle, kampferprobte Lösung für die enorm wachsende Menge an Einsatzdaten und das immer schnellere Tempo von Konflikten.

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HexaForce_2026©Thales

"Einige Streitkräfte benötigen eine dedizierte Datenplattform, während andere operative domänenübergreifende Schnittstellen benötigen, um sich mit Verbündeten zu vernetzen und ihre Systeme zu vervollständigen, oder schnellere Multi-Domain-Führungsfunktionen, die modernste künstliche Intelligenz nutzen. Mit HexaForce bietet Thales eine souveräne Lösung, die auf jeden dieser operativen Anforderungen zugeschnitten ist, und setzt damit angesichts zunehmender hochintensiver Konflikte einen neuen Maßstab im Bereich der Multi-Domain-Führung (C2) für die NATO und die verbündeten Nationen." - Christophe Salomon, Executive Vice-President, Secure Communications and Information Systems, Thales

1. Ein domänenübergreifendes Kommando- und Kontrollsystem

HexaForce funktioniert nahtlos in allen operativen Bereichen: zu Lande, in der Luft, auf See, im Cyberspace, im elektromagnetischen Spektrum, im Weltraum sowie bei Informationsoperationen. Dank ihrer robusten, verteilten Architektur koordiniert diese Plattform bestehende Systeme der nationalen Streitkräfte und Koalitionen, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und auf jeder Führungsebene einen operativen Vorteil zu sichern.

2. Erweiterte Funktionen dank dem KI-Beschleuinger "cortAIx"

HexaForce nutzt die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz von cortAIx, dem speziellen KI-Beschleuniger von Thales, in dem rund 800 Ingenieure und Datenwissenschaftler eng mit den Verteidigungsexperten des Konzerns zusammenarbeiten.

Durch die Integration modernster großer Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) und agentenbasierter KI bietet HexaForce den Einsatzkräften in jeder Phase einer Mission greifbare Vorteile:

Kürzere Planungszyklen

Umfassenderer Überblick über die Einsatzlage

Echtzeit-Austausch und Zusammenführung taktischer und operativer Lagebilder

Beschleunigte Entscheidungsfindung

Optimierte Effektor-Zuweisung

Optimierte Wartung und Betreuung vor Ort.

Durch den Einsatz von KI steigert HexaForce die Datenverarbeitung und die operative Intelligenz erheblich. Das System automatisiert die Analyse, Korrelation und Priorisierung umfangreicher Datenströme aus militärischen, Open-Source- und zivilen Quellen und erhöht damit die Agilität und das Tempo militärischer Operationen deutlich. Derzeit ebnen Live-Testphasen den Weg für den flächendeckenden Einsatz, wobei eine Steigerung der Kapazität von 100 auf 1.000 bearbeitete Ziele pro Tag angestrebt wird.

Diese operative Überlegenheit basiert direkt auf den operativen Rückmeldungen von Artemis.IA einer datenzentrierten Plattform, die seit 2023 beim französischen Verteidigungsministerium im Einsatz ist und ihre Leistungsfähigkeit bei der Verarbeitung von Daten aus verschiedenen Quellen sowie bei der Skalierung von KI unter Beweis gestellt hat.

3. Nahtlose Integration von der taktischen bis zur strategischen Ebene

HexaForce ist derzeit die einzige auf dem Markt verfügbare Lösung, die in der Lage ist, alle Ressourcen der Streitkräfte und der Koalitionspartner zu koordinieren von den strategischen Kommandostellen bis hin zu den taktischen Einheiten. Das System stützt sich auf ein dezentrales Datennetzwerk, das so konzipiert ist, dass es auch unter stark beeinträchtigten Kommunikationsbedingungen ausfallsicher bleibt.

4. Open and Interoperable Architecture

HexaForce vereint eine zentrale Softwareplattform mit domänenübergreifenden Führungsanwendungen. Die auf Open-Source-Standards basierende, offene und interoperable Architektur wurde eingehend getestet, insbesondere im Rahmen der NATO-Übung CWIX 2026. Diese Konzeption gewährleistet die vollständige souveräne Kontrolle über eingehende und ausgehende Datenströme, ohne dass Daten offengelegt werden müssen.

HexaForce unterstützt nativ die Standards "Data-Centric Security" (DCS) und "Federated Mission Networking" (FMN). Im Gegensatz zu geschlossenen, proprietären Systemen ermöglicht es den Staaten, ihre ausgewählten Technologiepartner in eine kontrollierte, modulare Umgebung zu integrieren und bietet so maximale operative Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger Wahrung der vollen nationalen Souveränität. Als offene, domänenübergreifende Lösung bietet HexaForce umfassende C2-Funktionen, einschließlich einer nahtlosen Anbindung an Altsysteme von Drittanbietern.

5. Gemeinsam mit den Streitkräften entwickelt

HexaForce stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung militärischer Software dar. Es wurde unter Einbeziehung der Streitkräfte und mithilfe kurzer Feedback-Zyklen entwickelt, um die Anforderungen der Endnutzer in jeder Phase kontinuierlich zu integrieren.

Über Thales Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Technologien für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber Digital. Das Portfolio an innovativen Produkten und Dienstleistungen trägt dazu bei, mehrere große Herausforderungen anzugehen: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion. Die Group investiert jährlich 4,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen, insbesondere in kritischen Umgebungen wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien. Thales beschäftigt mehr als 85.000 Mitarbeiter in 65 Ländern. Im Jahr 2025 erzielte die Group einen Umsatz von 22,1 Milliarden Euro.

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