Vorinstallierte Anwendungen auf modernen Betriebssystemen stehen oft in der Kritik. Und wenn selbst unscheinbare Informationsfenster den Arbeitsspeicher stark belasten, wird es Zeit für findige Entwickler, nach alternativen Wegen zu suchen. Die Wetter-App von Windows 11 beansprucht im Hintergrund zwischen 500 und 700 Megabyte Arbeitsspeicher in Ruhestellung. Bei aktiver Nutzung oder dem Wechsel zwischen verschiedenen Reitern kann dieser Wert kurzzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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