Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) -Immer mehr Kanzleien setzen auf künstliche Intelligenz, um Recherchen, Dokumentation oder Mandantenkommunikation zu beschleunigen. Doch in der Praxis bleibt der erhoffte Effizienzgewinn häufig aus. Der Grund: KI kann nur so gut arbeiten wie die Daten und Prozesse, auf die sie zugreift.Viele Kanzleien glauben, KI löse ihre Effizienzprobleme. Tatsächlich macht sie unstrukturierte Prozesse oft nur schneller - nicht besser. Denn KI ist ein Verstärker, kein Reparaturwerkzeug. Sie kann einen guten Ablauf beschleunigen, aber keine fehlende Struktur ersetzen. Der größte Hebel liegt deshalb zuerst in der Organisation von Wissen. Hier lesen Sie, warum Wissensmanagement die Grundlage jeder erfolgreichen KI-Einführung ist, welche Fehler viele Kanzleien machen und wie sich KI sinnvoll in den Arbeitsalltag integrieren lässt.Wissensmanagement schafft die Grundlage für KIDamit KI zuverlässig arbeiten kann, benötigt sie klare Informationen. Dazu gehören dokumentierte Abläufe, einheitliche Standards und nachvollziehbare Entscheidungen. Fehlt dieses Wissen oder ist es über verschiedene Systeme verteilt, liefert auch die beste KI keine verlässlichen Ergebnisse.Ein gutes Wissensmanagement hilft dabei nicht nur der Technologie, sondern auch den Mitarbeitenden. Es sorgt dafür, dass Informationen schnell gefunden, Prozesse einheitlich umgesetzt und Entscheidungen nachvollzogen werden können. So wird das Wissen zudem unabhängig von einzelnen Personen. Das erleichtert die Einarbeitung neuer Mitarbeitender und schafft die Voraussetzungen, um KI langfristig sinnvoll und sicher in den Kanzleialltag zu integrieren.So schaffen Kanzleien die richtigen VoraussetzungenDer erste Schritt ist, Wissen an einem zentralen Ort zu bündeln und Prozesse verständlich zu dokumentieren. Dabei gilt: lieber viele kurze und aktuelle Anleitungen als umfangreiche Handbücher, die kaum jemand nutzt. Ebenso wichtig sind klare Zuständigkeiten und regelmäßige Aktualisierungen, damit das Wissen im Team nicht verloren geht.Auch Datenschutz und berufsrechtliche Vorgaben sollten von Anfang an berücksichtigt werden. Werden diese Grundlagen geschaffen, entsteht eine verlässliche Wissensbasis, auf die sowohl Mitarbeitende als auch KI-Anwendungen sicher zugreifen können.Wo KI Kanzleien sinnvoll unterstützen kannHat eine Kanzlei ihre Prozesse und ihr Wissen gut organisiert, kann KI an vielen Stellen den Arbeitsalltag erleichtern. Besonders geeignet sind wiederkehrende Aufgaben mit klaren Abläufen - etwa die Recherche im internen Wissensbestand, die Erstellung von Entwürfen für die Mandantenkommunikation oder die Aufbereitung von Auswertungen in verständlicher Sprache.Auch bei der Belegverarbeitung, der Fachrecherche oder der Einarbeitung neuer Mitarbeitender kann KI wertvolle Unterstützung leisten. Die fachliche Prüfung und die Verantwortung für steuerliche Entscheidungen bleiben jedoch immer beim Menschen. KI ist ein Assistenzsystem, das Mitarbeitende entlastet - nicht ersetzt.Fazit: Struktur vor AutomatisierungDer Erfolg von KI hängt nicht in erster Linie von der Wahl des richtigen Tools ab. Entscheidend ist, dass Prozesse klar definiert, Wissen dokumentiert und Verantwortlichkeiten geregelt sind. Erst auf dieser Grundlage kann KI ihr Potenzial entfalten und Kanzleien nachhaltig entlasten.Deshalb empfiehlt es sich, mit einem konkreten Anwendungsfall zu starten, Erfahrungen zu sammeln und den Einsatz schrittweise auszubauen. Wer dagegen versucht, fehlende Strukturen allein durch KI zu ersetzen, wird die gewünschten Effizienzgewinne kaum erreichen. Struktur bleibt die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung der Kanzlei.Über Ken Keiper:Ken Keiper ist Steuerberater, fachlicher Leiter von Novist, einem Coaching- und Weiterbildungssystem für Steuerkanzleien, und Inhaber einer eigenen Steuerkanzlei. Als Dozent hielt er bundesweit bereits über 500 Seminare zu Steuerrecht, DATEV und Digitalisierung. Sein Schwerpunkt liegt auf der praxisnahen Weiterentwicklung moderner Kanzleistrukturen. Weitere Informationen unter: https://novist.de/Pressekontakt:Novist GmbHE-Mail: info@novist.deWeb: https://novist.devOriginal-Content von: Novist GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182073/6354909