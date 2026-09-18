Hamburg (ots) -Der Verwaltungsrat des Norddeutschen Rundfunks hat am 18. September mehreren Personalvorschlägen des Intendanten Hendrik Lünenborg zugestimmt. Sabine Doppler wird neue Direktorin des NDR Landesfunkhauses Schleswig-Holstein. Sie folgt zum 1. Oktober auf Volker Thormählen, der in den Ruhestand gegangen ist.Hendrik Lünenborg, NDR Intendant: "Sabine Doppler vereint journalistisches Gespür mit strategischem Weitblick. Ihr Mut, neue Ideen aufzugreifen und auch ungewöhnliche Projekte zu fördern, hat unser Programm spürbar bereichert. Führung lebt sie einfühlsam, authentisch und auf Augenhöhe mit den Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen. Genau deshalb ist sie die richtige Wahl."Doppler ist derzeit crossmediale Chefredakteurin sowie stellvertretende Direktorin im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein. Sie arbeitete nach ihrem Volontariat beim NDR als Reporterin und Redakteurin und leitete die Redaktionen von Markt und DAS! sowie die Abteilung Vorabendmagazine im NDR Fernsehen. Darüber hinaus leitete sie in Doppelspitze den Programmbereich Gesellschaft und verantwortete dort auch non-lineare Formate für die ARD Mediathek und mehrere Social-Media-Kanäle.Veränderung im ARD-Studio Stockholm und Verlängerung bei den tagesthemenAußerdem bestätigte der NDR Verwaltungsrat eine Veränderung im ARD Studio Stockholm. Annette Leiterer wird vom 1. Dezember an das Studio als crossmediale Korrespondentin verstärken. Nach ihrem Volontariat im Norddeutschen Rundfunk arbeitete sie als Reporterin und Moderatorin von Markt, später als Redaktionsleiterin des Medienmagazins ZAPP. Seit 2023 leitet sie das Team Presse und Kommunikation des NDR. Sie folgt auf Arne Bartram, der als Reporter und Moderator zu NDR Info in Hamburg zurückkehrt.Der Verwaltungsrat verlängerte zudem den Vertrag von Jessy Wellmer als tagesthemen Moderatorin um drei Jahre. Wellmer moderiert seit Oktober 2023 die tagesthemen im Wechsel mit Ingo Zamperoni.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6354915