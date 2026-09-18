München (ots) -
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Hubertus Heil (SPD, Bundestagsabgeordneter)
Armin Laschet (CDU, Bundestagsabgeordneter)
Joe Kaeser (Siemens Energy)
Ruth Moschner (Moderatorin)
Annett Meiritz (Handelsblatt)
Susanne Gaschke (NZZ)
Nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin
Darüber diskutieren die Bundestagsabgeordneten Armin Laschet (CDU) und Hubertus Heil (SPD).
Blick der Wirtschaft auf Wahlergebnisse und Arbeit der Regierung
Im Studio: der Manager und Aufsichtsratsvorsitzende von Siemens Energy, Joe Kaeser.
Es kommentieren: die Autorin und Moderatorin Ruth Moschner, die internationale Korrespondentin beim Handelsblatt, Annett Meiritz, und die Autorin der Neuen Zürcher Zeitung, Susanne Gaschke.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6354917
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Hubertus Heil (SPD, Bundestagsabgeordneter)
Armin Laschet (CDU, Bundestagsabgeordneter)
Joe Kaeser (Siemens Energy)
Ruth Moschner (Moderatorin)
Annett Meiritz (Handelsblatt)
Susanne Gaschke (NZZ)
Nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin
Darüber diskutieren die Bundestagsabgeordneten Armin Laschet (CDU) und Hubertus Heil (SPD).
Blick der Wirtschaft auf Wahlergebnisse und Arbeit der Regierung
Im Studio: der Manager und Aufsichtsratsvorsitzende von Siemens Energy, Joe Kaeser.
Es kommentieren: die Autorin und Moderatorin Ruth Moschner, die internationale Korrespondentin beim Handelsblatt, Annett Meiritz, und die Autorin der Neuen Zürcher Zeitung, Susanne Gaschke.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
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