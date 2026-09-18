Redcare Pharmacy hat einen bemerkenswerten Lauf hinter sich. Am Freitagmittag legte die Aktie der Online-Apotheke erneut rund drei Prozent zu und notierte bei 61,75 €, womit die im bisherigen Monatsverlauf angesammelten Verluste fast vollständig aufgeholt wurden. Im SDax, der zur gleichen Zeit 0,6 Prozent gewann, gehörte Redcare damit zu den stärksten Titeln. Der Sprung vom Donnerstag zündet weiter Bereits am Donnerstag war die Aktie um mehr als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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