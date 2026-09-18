Samsung und Apple haben beide ihre neuen Betriebssysteme für ihre Smartphones veröffentlicht. Was iOS 27 und One UI 9 ausmachen und welche Option für dich am besten geeignet ist. Wenn du gerade auf der Suche nach einem neuen Smartphone bist, ergeben sich mit großer Wahrscheinlichkeit zwei Optionen: ein Galaxy-Gerät von Samsung oder ein iPhone von Apple. Laut Statista hielt Samsung im August 2026 etwa 39 Prozent des Smartphone-Marktanteils in Deutschland, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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