Die Bank of Japan hat ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 1,25% angehoben und zugleich weitere Zinsschritte offengehalten. Dennoch verlor der Yen gegenüber dem Dollar zeitweise 1,1% und fiel auf 157,78. Neben Zweifeln am weiteren Zinspfad rücken damit auch die Risiken der milliardenschweren Yen-Carry-Trades wieder stärker in den Fokus.Yen fällt trotz höherer Zinsen Die Zinserhöhung der Bank of Japan entsprach den Erwartungen, sorgte am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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