Berlin (ots) -Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Freitag, 18. SeptemberHamburg: EU-Kommissar Glenn Micallef beim Reeperbahn FestivalEU-Kommissar Glenn Micallef, zuständig für Generationengerechtigkeit, Jugend, Kultur und Sport, nimmt am Reeperbahn Festival teil. Er eröffnet ab 13.45 Uhr eine Diskussionsrunde im Rahmen des European Streaming Economy Summit mit einem Keynote-Interview zur Zukunft des Musikstreamings. Beim MME Awards Showcase spricht er über Chancen für aufstrebende europäische Künstlerinnen und Künstler. Zudem nimmt er an der ANCHOR Award Show an einem Gespräch über junge Talente, kulturelle Vielfalt und die musikalische Zukunft Europas teil. Als EU-Kommissar arbeitet Micallef unter anderem daran, die Kultur- und Kreativwirtschaft zu stärken, Kinder und junge Menschen zu fördern, das europäische Sportmodell weiterzuentwickeln und Generationengerechtigkeit langfristig in der europäischen Politik zu verankern. Weitere Informationen auf der Festivalseite (https://www.reeperbahnfestival.com/event/streamingoekonomie).Dublin/Irland: Informelles Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzministerinnen und -minister (bis 19. September)Bei dem informellen Treffen beraten die EU-Wirtschafts- und Finanzministerinnen und -minister über aktuelle wirtschafts- und finanzpolitische Fragen. Gastgeber ist der irische Tánaiste und Finanzminister Simon Harris, seitens der EU-Kommission nehmen die Kommissare Dombrovskis und Albuquerque teil. Im Mittelpunkt des zweitägigen Treffens stehen zentrale makroökonomische Entwicklungen, die Finanzstabilität und strategische politische Prioritäten der Europäischen Union. Im Rahmen des Programms kommen außerdem die Präsidentinnen und Präsidenten der EU-Zentralbanken auf Einladung des Gouverneurs der irischen Zentralbank, Gabriel Makhlouf, zusammen. EBS+ überträgt die abschließende Pressekonferenz mit Kommissar Dombrovskis am Samstag live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260919) ab 13.40 Uhr. Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2026/09/18-19/) sowie auf der Website der irischen Ratspräsidentschaft (https://irish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-economic-and-financial-affairs-ministers-ecofin/).Samstag, 19. SeptemberBerlin: EU goes SZummerBreak JugendfestivalBeim SZummerBreak Jugendfestival im Strandbad Wannsee erwartet junge Menschen im Alter von 12 bis 27 Jahren neben einem mehrstündigen Bühnenprogramm und einem Beachsoccer-Turnier ein vielfältiges Angebot von Jugendeinrichtungen und Organisationen. Auch die EU ist mit einem Stand vertreten. Dort können Jugendliche unter anderem Beutel bedrucken, ihr Wissen zur Europäischen Union bei einem Quiz auffrischen, mit temporären Tattoos experimentieren und ihr Glück an einem Glücksrad versuchen. Mitarbeitende der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments werden mit verschiedenem Infomaterial bereitstehen und freuen sich auf den Austausch. Der EU-Stand ist von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Das Festival endet um 22 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei. Ort: Strandbad Wannsee, Wannseebadweg 25, 14129 Berlin. Weitere Informationen und Updates auf dem Instagramkanal (https://www.instagram.com/szummerbreakfestival/) des Festivals unter @szummerbreakfestival.Sonntag, 20. SeptemberDublin/Irland: Informelle Tagung der EU-Verkehrsminister (bis 21. September)Im Rahmen der irischen EU-Ratspräsidentschaft kommen die Verkehrsministerinnen und -minister der EU zu einer informellen Tagung zusammen; seitens der EU-Kommission nimmt Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas teil Diskutiert wird insbesondere, wie das EU-Verkehrsnetz als Rückgrat des Binnenmarkts funktioniert und wie sich die europäische Verkehrspolitik weiterentwickeln sollte, um eine sichere, resiliente und wettbewerbsfähige Union zu unterstützen.. EBS+ überträgt die abschließende Pressekonferenz am Montag live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260921) ab 18 Uhr. Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/tte/2026/09/20-21) und auf der Website der irischen Ratspräsidentschaft (https://irish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-transport-ministers-tte-transport).Montag, 21. SeptemberNew York: EU-Kommission bei der 81. UN-Generalversammlung (bis 25. September)Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist vom 20. bis 25. September nach New York, um an der 81. Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen. Die EU ist der größte Beitragszahler der UN und bekräftigt ihre Unterstützung für einen erneuerten und gestärkten Multilateralismus. Am Montag nimmt Präsidentin von der Leyen um 18.30 Uhr Ortszeit (Dienstag, 00.30 Uhr MESZ) an einem Gipfeltreffen zur Unterstützung des Multilateralismus teil, das von den Präsidenten Kenias, Kanadas und des Europäischen Rates ausgerichtet wird. Am Dienstag nimmt sie um 9 Uhr Ortszeit (15 Uhr MESZ) an der Eröffnung der 81. UN-Generalversammlung teil. Anschließend beteiligt sie sich an einem hochrangigen Dialog zum Schutz der Rechte von Kindern angesichts künstlicher Intelligenz, der von den Präsidenten Frankreichs, Spaniens und Kenias sowie dem australischen Premierminister ausgerichtet wird. Am Mittwoch richtet sie um 10 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ) gemeinsam mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney eine Veranstaltung der OceanEye International Alliance aus, um Zusagen für eine bessere Überwachung und den Schutz der Ozeane einzuwerben. Um 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ) nimmt sie an einem vom UN-Generalsekretär organisierten hochrangigen Treffen zu Klimaschutz und gerechtem Übergang teil. Die Kommissionspräsidentin, EU-Ratspräsident António Costa und die Hohe Vertreterin Kaja Kallas richten zudem Veranstaltungen und Treffen mit Staats- und Regierungschefs aus aller Welt aus oder nehmen daran teil. Begleitet werden sie von den Exekutiv-Vizepräsidentinnen Teresa Ribera und Roxana Mînzatu sowie den Kommissionsmitgliedern Dubravka Suica, Wopke Hoekstra, Jozef Síkela, Costas Kadis, Hadja Lahbib, Magnus Brunner, Michael McGrath und Apostolos Tzitzikostas. Die Kommissionsmitglieder Costas Kadis und Hadja Lahbib vertreten die EU bei den von den Vereinten Nationen einberufenen hochrangigen Treffen zu den existenziellen Bedrohungen durch den Anstieg des Meeresspiegels beziehungsweise zur Prävention, Vorsorge und Reaktion auf Pandemien. Darüber hinaus nehmen EU-Vertreterinnen und -Vertreter an zahlreichen hochrangigen Debatten, Nebenveranstaltungen und bilateralen Treffen teil. Alle bestätigten Termine der Kommissionsmitglieder hier (https://commission.europa.eu/about/organisation/college-commissioners/calendar-items-president-and-commissioners_de). Weitere Informationen zur Unterstützung der Vereinten Nationen durch die EU in den Factsheets "EU-UN: A partnership that delivers" (https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-and-un-partnership-delivers_en) und "EU funding to the UN" (https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-funding-un-system_en) sowie die Prioritäten der EU für die UN-Generalversammlung (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11832-2026-INIT/de/pdf). Presse- und audiovisuelles Material wird im Press Corner (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/de), beim Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) (http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en) und auf den Webseiten des Rates (http://www.consilium.europa.eu/de/home/) bereitgestellt.Dienstag, 22. SeptemberBerlin: EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas bei der InnoTrans 2026Die Europäische Kommission, die Eisenbahnagentur der Europäischen Union und das Gemeinsame Unternehmen Europe's Rail sind gemeinsam bei der InnoTrans 2026 vertreten. Am 22. September nimmt EU-Kommissar Apostolos Tzitzikostas, zuständig für nachhaltigen Verkehr und Tourismus, ab 10 Uhr an der offiziellen Eröffnungsfeier teil und hält eine der Eröffnungsreden. Am EU-Stand erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Programm mit Veranstaltungen, Diskussionen und aktuellen Innovationen im Schienenverkehr. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die EU ein intelligenteres, sichereres und stärker vernetztes Bahnsystem unterstützt. Außerdem findet dort die Verleihung des Women in Rail Award statt. Ort: Messe Berlin, Halle 4.2, Stand 260. Weitere Informationen hier. (https://transport.ec.europa.eu/news-events/main-events/innotrans-2026_en)Brüssel: Rat für Allgemeine AngelegenheitenDie Ministerinnen und Minister beraten über den Mehrjährigen Finanzrahmen 2028-2034 und befassen sich mit den Vorbereitungen der Tagung des Europäischen Rates am 15. und 16. Oktober. Außerdem stellt die Europäische Kommission ihre Absichtserklärung zur legislativen Programmplanung vor. Weitere Punkte sind der jährliche Rechtsstaatlichkeitsdialog mit einem Gedankenaustausch über die allgemeine Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in ausgewählten Bewerberländern. EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260922) ab 17.30 Uhr. Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/gac/2026/09/22/).Mittwoch, 23. SeptemberBerlin: Podiumsdiskussion "Artistic Freedom Now!"Wie kann die künstlerische Freiheit in Europa besser geschützt werden? Darüber diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Kultur, Politik und europäischen Institutionen bei der Veranstaltung "Artistic Freedom Now! A panel discussion on the European Artistic Freedom Act". Im Mittelpunkt stehen politische Einflussnahme auf den Kulturbereich, die Unabhängigkeit kultureller Institutionen und mögliche rechtliche und politische Maßnahmen auf europäischer Ebene. Begrüßt werden die Gäste von Barbara Gessler, Vertreterin der Europäischen Kommission in Deutschland, und Manos Tsangaris, Präsident der Akademie der Künste und der European Alliance of Academies. Die Keynote hält Sanjay Sethi, Co-Executive Director der Artistic Freedom Initiative. Auf dem Podium diskutieren Katalin Krasznahorkai, Lead Expert der Europaratsinitiative "Free to Create, Create to be Free", der Theatermacher und Intendant der Wiener Festwochen Milo Rau, die Bundestagsabgeordnete und frühere Kulturstaatsministerin Claudia Roth sowie Heidi Wiley, Executive Director der European Theatre Convention. Moderiert wird die Diskussion von Christian Johann, Direktor der Europäischen Akademie Berlin. Organisiert wird die Veranstaltung von der Artistic Freedom Initiative, der European Alliance of Academies/Akademie der Künste und der Koalition Resistance Now! Together in Zusammenarbeit mit der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland. Die Veranstaltung findet auf Englisch statt. Ort: Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin. Uhrzeit: 14-16 Uhr. Anmeldung und weitere Informationen hier (https://ec.europa.eu/newsroom/comm_rep_de/redirection/link/953748/DE/registrationLink).Berlin: Kurt Vandenberghe bei Podiumsdiskussion zur Reform des EU-EmissionshandelssystemsAnlässlich des Beginns der Verhandlungen über die Reform des EU-Emissionshandelssystems (ETS) lädt das Jacques Delors Centre zu einer Podiumsdiskussion über die Zukunft der CO2-Bepreisung in Europa ein. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich die Klimaambitionen der EU mit der industriellen Wettbewerbsfähigkeit verbinden lassen. Auf dem Podium sitzen die Europaabgeordneten Michael Bloss und Peter Liese, Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Julia Schlenz, Präsidentin für Europa, den Nahen Osten, Afrika und Indien bei Dow und Vorstandsmitglied von Cefic, sowie Kurt Vandenberghe, Generaldirektor der Generaldirektion Klimapolitik (DG CLIMA) der Europäischen Kommission. Die Veranstaltung findet auf Englisch statt. Ort: Henrik Enderlein Forum, Hertie School, Friedrichstraße 180, 10117 Berlin. Uhrzeit: 17.30 - 19 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung hier (https://www.delorscentre.eu/de/veranstaltungen/detail/event/reforming-the-eu-ets).Donnerstag, 24. SeptemberTutzing: Wolfgang Bücherl bei Fachtagung "Verantwortung und Zukunft: Europäische Erinnerungskultur am Beispiel Srebrenica"Die Akademie für Politische Bildung Tutzing veranstaltet in Kooperation mit dem Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität München die Fachtagung "Verantwortung und Zukunft: Europäische Erinnerungskultur am Beispiel Srebrenica". Im Mittelpunkt stehen die Bedeutung europäischer Erinnerungskultur für Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die Auseinandersetzung mit dem Genozid von Srebrenica. Wolfgang Bücherl, Leiter der Regionalvertretung der Europäischen Kommission in München, spricht um 11 Uhr zum Thema "EU-Erweiterungspolitik: Die Europäische Union und Bosnien und Herzegowina". Dabei geht es um die EU-Erweiterungspolitik im Allgemeinen und die Perspektive Bosnien und Herzegowinas auf einen Beitritt zur Europäischen Union. Bücherl erläutert die Bedeutung des Erweiterungsprozesses für die Europäische Union und die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Bosnien und Herzegowina. Weitere Beiträge und Workshops befassen sich unter anderem mit Erinnerungskultur in der Bildungsarbeit, der Rolle von Zeitzeugen sowie der Bedeutung des Gedenkens für die Vermittlung europäischer Werte. Die Veranstaltung findet von 9 bis 18 Uhr in der Akademie für Politische Bildung in Tutzing statt. Anmeldung und weitere Informationen hier (https://www.apb-tutzing.de/programm/tagung/39-5-26). Kontakt: Maria Theresia Seebauer, Tel.: +49 8158 256 17. Pressekontakt in der Vertretung: Sabine Berger: sabine.berger@ec.europa.eu, Tel.: +49 152 0919 2820.Brüssel: Rat für WettbewerbsfähigkeitBei ihrem Treffen im Rat für Wettbewerbsfähigkeit (Binnenmarkt, Industrie, Forschung und Raumfahrt) werden die zuständigen Ministerinnen und Minister eine Orientierungsaussprache über den europäischen Chips Act 2.0 führen. Des Weiteren ist ein Gedankenaustausch zur Überarbeitung der Leitlinien für die Fusionskontrolle geplant. Die irische Ratspräsidentschaft wird zudem über aktuelle Gesetzgebungsvorschläge informieren, u.a. über das Gesetz zur Beschleunigung der Industrie ("Industrial Accelerator Act"), über einen EU-weit einheitlichen optionalen Rechtsrahmen für Unternehmen ("28. Regime") und über den Europäischen Wettbewerbsfähigkeitsfonds. Die Europäische Kommission informiert außerdem über den aktuellen Stand verschiedener Rohstoffprojekte. EBS überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260924) ab 15.15 Uhr. Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/compet/2026/09/24/).Luxemburg: EuGH-Urteil zu Preisänderungsklausel in langfristigem FernwärmelieferungsvertragEin Fernwärmeversorgungsunternehmen und ein Kunde streiten vor dem Kammergericht Berlin darüber, ob das Unternehmen auf der Grundlage einer vertraglichen Preisänderungsklausel die Preise über die Jahre erhöhen durfte oder ob die Abrechnungen nach dem zu Vertragsbeginn vereinbarten Preis hätten erfolgen müssen. Das Kammergericht hat den Gerichtshof hierzu um Auslegung der Richtlinie 93/13 über missbräuchliche Klauseln ersucht, insbesondere im Hinblick auf den Umstand, dass der Kunde die behauptete Unwirksamkeit der Preisänderungsklausel erst nach Jahren geltend gemacht hat. Zu diesem Urteil wird es eine Pressemitteilung (https://curia.europa.eu/site/jcms/d2_5158/de/pressemitteilungen) sowie Filmaufnahmen über EBS (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260924) geben. Weitere Informationen unter C-900/24 (https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/affair?sort=AFF_NUM-DESC&searchTerm=%2522C%252D900%252F24%2522&publishedId=C-900%2F24). Presseansprechpartner beim EuGH hier (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_25870/).Freitag, 25. SeptemberStuttgart: Wolfgang Bücherl zu "Treffpunkt Automotive - Freihandelsabkommen als Chance für regionale Unternehmen"Beim diesjährigen "Treffpunkt Automotive" des CARS 2.0 Clusters der Region Stuttgart stehen die Auswirkungen aktueller geopolitischer und handelspolitischer Entwicklungen auf Unternehmen aus der Automobil- und Zulieferindustrie sowie dem Maschinenbau im Mittelpunkt. Diskutiert werden neue internationale Märkte, Freihandelsabkommen und Partnerschaften der Europäischen Union sowie konkrete Chancen und Herausforderungen für regionale Unternehmen. Wolfgang Bücherl, Leiter der Regionalvertretung der Europäischen Kommission in München, spricht zum Thema "Europa und Asien: Partnerschaften für eine neue Ära des Handels - Die strategische Agenda der EU". Im Mittelpunkt stehen die strategische Bedeutung von Freihandelsabkommen wie dem geplanten EU-Indien-Freihandelsabkommen sowie Partnerschaften mit den ASEAN-Staaten. Dabei geht es unter anderem um die Sicherung von Lieferketten, die wirtschaftliche Souveränität Europas und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen. Marc Bauer, Referatsleiter Internationaler Warenverkehr bei der IHK Region Stuttgart, spricht über die Chancen und Herausforderungen von Freihandelsabkommen für KMU. Christoph Kirsch, Bosch Management Support, ehemals Robert Bosch GmbH, gibt Einblicke in Indien als Wachstumsmarkt und die Herausforderungen beim Markteintritt. Im Anschluss an die Vorträge besteht bei einer Diskussion Gelegenheit zum Austausch über die Perspektiven von Politik, Wirtschaft und Industrie. Anmeldung und weitere Informationen unter cars.region-stuttgart.de. Pressekontakt in der Vertretung: Sabine Berger: sabine.berger@ec.europa.euBerlin: Quiz Night Show zum Europäischen Tag der SprachenZum Europäischen Tag der Sprachen laden die Europäische Kommission und die Berliner Senatskanzlei zu einer kostenlosen Quiz Night Show (https://www.instagram.com/quiz.night.show/) ein. Bei dem Quiz geht es um die Europäische Union, ihre Mitgliedstaaten und natürlich um Sprachen. Gespielt werden drei Runden mit rund 60 Fragen; pro Team sind maximal acht Personen vorgesehen (ob als eingespieltes Team oder neu gemischt). Die Fragen und Antworten werden mit Bild, Ton und Video präsentiert. Die Veranstalter versprechen einen witzigen, skurrilen und geselligen Abend, bei dem es vielleicht auch etwas Unerwartetes zu lernen gibt. Ort: Kulturbrauerei, Alte Kantine, Knaackstraße 97, 10435 Berlin. Uhrzeit: 19.30 - 22.30 Uhr. Eine Tischreservierung via E-Mail wird dringend empfohlen (Teilnehmeranzahl und Datum angeben!). Weitere Informationen hier (https://germany.representation.ec.europa.eu/nachrichten-und-veranstaltungen/veranstaltungen/quiz-night-show-europaischer-tag-der-sprachen-2026-09-25_de?prefLang=en) und hier (https://quiznightshow.de/quiz/587/).Samstag, 26. SeptemberMünchen: EU-Kommissar Brunner beim Munich Migration MeetingDer EU-Kommissar für Inneres und Migration, Magnus Brunner, nimmt am 2. Munich Migration Meeting teil, zu dem Bundesinnenminister Alexander Dobrindt 17 europäische Innenminister eingeladen hat. Im Mittelpunkt stehen das europäische Migrations- und Asylpaket, der Schutz der EU-Außengrenzen und die Beschleunigung von Rückführungen. Für Medien sind ab 14:00 Uhr ein Pressestatement mit EU-Kommissar Brunner, Bundesinnenminister Dobrindt und dem irischen Innenminister O'Callaghan, ein Gruppenfoto und Auftaktbilder sowie gegen 17:30 Uhr O-Töne und individuelle Pressearbeit vorgesehen. Ort: Hotel Bayerischer Hof, Promenadeplatz 2 - 6, 80333 München. Zur Berichterstattung ist eine vorherige Akkreditierung bei der Pressestelle des Bundesministeriums des Innern zwingend erforderlich. Eine Akkreditierung kann bis zum 22. September 2026, 15:00 Uhr ausschließlich online unter www.bmi.bund.de/presse beantragt werden.Sonntag, 27. SeptemberMünchen: EU Energy HackathonWie gestalten wir Europas Energie- und Klimazukunft konkret vor Ort? Antworten darauf liefert der EU-Energy-Hackathon 2026 in München: eine eintägige Veranstaltung, die rund 100 Studierende, Forschende, junge Berufstätige, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Start-ups, Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft sowie EU-Repräsentantinnen und -Repräsentanten zusammenbringt, um gemeinsam praxisnahe und innovative Lösungen für den Energiesektor zu entwickeln. Der Hackathon wird vom Young Founders Network e.V. in Partnerschaft mit der Vertretung der Europäischen Kommission in München organisiert und findet als Side Event von "Bits & Pretzels 2026" statt. Die Veranstaltung verfolgt das Ziel, Bürgerinnen und Bürger aktiv in den ökologischen Wandel einzubinden sowie das Engagement junger Menschen in der Energie- und Klimapolitik der EU zu stärken. Durch die Vernetzung von Jugend, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Gründungsszene entstehen innovative, evidenzbasierte Ansätze für Europas Energiezukunft. Auf dem Programm stehen Keynotes, Breakout-Sessions in drei Tracks, ein Hackathon von 12:00 bis 17:00 Uhr sowie ein Pitch-Wettbewerb von 18:00 bis 20:00 Uhr. Organisiert wird die Veranstaltung vom Young Founders Network e.V. in Partnerschaft mit der Vertretung der Europäischen Kommission in München als Side Event von "Bits & Pretzels 2026". Uhrzeit: 08:30-20:00 Uhr Ort: Smart Village Bogenhausen, Rosenkavalierplatz 13, 81925 München. Infos und Anmeldung hier (https://luma.com/75cqklfc).Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlineMail: COMM-REP-DE-PRESS@ec.europa.euOriginal-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35368/6354957