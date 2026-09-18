München (ots) -
"Nach den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern"
Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen blickt ganz Deutschland auf Wahlen im Osten - neben Mecklenburg-Vorpommern wird auch in Berlin gewählt.Nach dem schwachen CDU-Abschneiden in Sachsen-Anhalt könnte ein weiterer Rückschlag auch die Debatte über Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) weiter befeuern. Kann SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ihre Aufholjagd in den Umfragen mit einem Wahlsieg krönen - oder wird die AfD auch in Mecklenburg-Vorpommern zum Wahlsieger? Wer gewinnt das Kopf-an-Kopf-Rennen in Berlin? Und welche Folgen hat dieser Wahlabend für die Bundespolitik?
Die Gäste:
Tim Klüssendorf, SPD-Generalsekretär
Mathias Middelberg, Mitglied im CDU-Präsidium
Beatrix von Storch, stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende
Robin Alexander, Journalist, Podcast "Machtwechsel"
Pressekontakt:
"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.
Redaktion: Bianca Leitner (NDR)
Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und Information
Tel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.de
Presseanfragen an Caren Miosga:
Stephan Clausen, Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: stephan.clausen.fm@carenmiosga.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6354956
"Nach den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern"
Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen blickt ganz Deutschland auf Wahlen im Osten - neben Mecklenburg-Vorpommern wird auch in Berlin gewählt.Nach dem schwachen CDU-Abschneiden in Sachsen-Anhalt könnte ein weiterer Rückschlag auch die Debatte über Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) weiter befeuern. Kann SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ihre Aufholjagd in den Umfragen mit einem Wahlsieg krönen - oder wird die AfD auch in Mecklenburg-Vorpommern zum Wahlsieger? Wer gewinnt das Kopf-an-Kopf-Rennen in Berlin? Und welche Folgen hat dieser Wahlabend für die Bundespolitik?
Die Gäste:
Tim Klüssendorf, SPD-Generalsekretär
Mathias Middelberg, Mitglied im CDU-Präsidium
Beatrix von Storch, stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende
Robin Alexander, Journalist, Podcast "Machtwechsel"
Pressekontakt:
"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.
Redaktion: Bianca Leitner (NDR)
Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und Information
Tel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.de
Presseanfragen an Caren Miosga:
Stephan Clausen, Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: stephan.clausen.fm@carenmiosga.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6354956
© 2026 news aktuell