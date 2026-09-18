Silbermine Treasur Mountain: Nicola Mining - Spektakuläre Silber-Adern erstmals im Bohrfokus

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Nicola Mining bohrt erstmals die hochgradige MB-Zone bei Treasure Mountain: Bis zu 1.300 g/t Silber an der Oberfläche und massive Sulfide im Bohrkern schüren Entdeckungsfantasie.

Nach über einem Jahrzehnt im reinen Standby-Betrieb schlägt Nicola Mining (NASDAQ: NICM; TSX-V: NIM; FSE: HLIA) auf der voll genehmigten Silbermine Treasure Mountain ein neues Kapitel auf: Statt sich ausschließlich auf die Instandhaltung der historischen Abbaustrecken für eine spätere Wiederinbetriebnahme zu beschränken, nimmt der Explorer nun erstmals auch das unberührte Potenzial im direkten Umfeld ins Visier. Rund einen Kilometer nordwestlich der historischen Mine hat das Unternehmen ein Diamantbohrprogramm in der MB-Zone gestartet. Ziel ist es, freiliegende Adern mit außergewöhnlich reichen Silber- und Basismetallgehalten erstmals in der Tiefe abzufangen.

Historische Oberflächenproben liefern spektakuläre Bonanza-Gehalte

Die geologische Grundlage für den aktuellen Test lieferten umfangreiche Beprobungskampagnen an der Oberfläche. Entlang eines markanten Talschnitts tritt ein durchgehendes Quarz-Sulfid-Adernetzwerk zutage, das streckenweise extreme Metallkonzentrationen aufweist. Herausragend ist dabei eine Aderprobe, die Spitzenwerte von 1.300 Gramm pro Tonne (g/t) Silber, 2,59 g/t Gold sowie kumulierte 54,6 Prozent Blei und Zink nebst 1,16 Prozent Kupfer ergab. Auch weitere Gesteinsanalysen bestätigten mit 813 g/t Silber und 19 Prozent Zink die außergewöhnliche Polymetall-Signatur dieses Trends.