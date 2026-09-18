Knorr-Bremse dürfte sein eigenes China-Ziel im Schienengeschäft klar übertreffen: BofA-Analysten sehen bis 2030 rund 15 Prozent mehr Umsatz als geplant, dazu bessere Margen und mehr Rückenwind aus dem Lkw-Geschäft. Der Münchner Bremsenspezialist Knorr-Bremse dürfte sein eigenes China-Ziel im Schienengeschäft deutlich übertreffen. Das geht aus einer aktuellen Analyse der Bank of America hervor. Die Analysten rechnen für 2030 mit chinesischen Rail-Umsätzen von rund 1,03 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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