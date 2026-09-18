Die Volkswagen-Aktie hat sich innerhalb weniger Wochen überraschend stark entwickelt und den DAX zuletzt deutlich hinter sich gelassen. Trotz des Rückschlags am Freitag sehen mehrere Analysten noch erhebliches Kurspotenzial. Im Mittelpunkt stehen der tiefgreifende Konzernumbau, Fortschritte bei der Kernmarke und Volkswagens Strategie in China.Volkswagen schlägt den DAX deutlich Volkswagen gehörte zuletzt zu den auffälligsten Aktien im DAX. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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