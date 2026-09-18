NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen sind nach dem starken Vortag am Freitag ein wenig unter Druck geraten. Die Renditen für US-Anleihen zogen wieder an und schmälerten das Interesse der Anleger an Aktien. Zudem stabilisierten sich die Ölpreise, deren deutlicher Rückgang die Kurse zuletzt gestützt hatte. Auch der große Verfallstermin an den Terminbörsen bremste die Risikobereitschaft.

Über eine halbe Stunde nach Handelsbeginn sank der Dow Jones Industrial um 0,44 Prozent auf 51.551 Punkte. Angesichts der deutlichen Kursabschläge vor der gestrigen Erholung steuert der Leitindex auf einen Wochenverlust von 1,9 Prozent zu. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,20 Prozent auf 7.622 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es nur um 0,04 Prozent auf 29.436 Punkte nach unten. Vor allem dank des starken Donnerstags zeichnet sich für die Woche ein knappes Plus von 0,2 Prozent ab./gl/nas

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