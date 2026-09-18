Vaduz (ots) -Vom 17. bis 18. September informierten sich die liechtensteinischen Honorarkonsuln im Rahmen eines vielseitigen Besuchsprogramms über aktuelle Entwicklungen in Liechtenstein. Im Zentrum standen Treffen mit Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft, weitere Themen waren die Bildungs- und Kulturlandschaft. Die verschiedenen Programmpunkte verdeutlichten die Breite der Aufgaben der Honorarkonsuln: Liechtenstein im Ausland sichtbar zu machen und Kontakte zu stärken.Das Programm legte einen besonderen Fokus auf die Präsentation des Wirtschafts- und Finanzdienstleistungsstandorts Liechtenstein. Die Firmenbesuche bei der Ospelt Gruppe und der Kaiser AG sowie die Treffen mit Verbandsvertretern und Vertretern der Verwaltung zeigten die Vielfalt und Innovationskraft des Wirtschaftsstandorts auf. An der Universität Liechtenstein erhielten die Gäste Einblicke in die Bildungslandschaft. Der Besuch im Küefer-Maris-Huus in Ruggell ergänzte das Programm um kulturelle und historische Bezüge.Höhepunkt des Aufenthalts der Honorarkonsulinnen und -konsuln in Liechtenstein bildeten der Empfang durch S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein auf Schloss Vaduz sowie ein Arbeitstreffen mit Aussenministerin Sabine Monauni. In einem Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern der Aussenpolitischen Kommission des Landtags standen die aussenpolitischen Schwerpunkte Liechtensteins im Fokus. Ein Treffen mit dem Amt für Auswärtige Angelegenheiten vertiefte diese Thematik weiter.Liechtenstein verfügt über insgesamt elf Honorarkonsulinnen und -konsuln in den USA und in Deutschland sowie in London, Hong Kong und Singapur. Sie tragen dazu bei, die Vielfalt und die Stärken Liechtensteins im Ausland sichtbar zu machen und den wirtschaftlichen, kulturellen und bildungspolitischen Austausch zu fördern. Damit sind sie eine wertvolle Ergänzung zum diplomatischen Netzwerk Liechtensteins. Ihre Aktivitäten verfolgen die Honorarkonsulinnen und -konsuln jeweils in enger Abstimmung mit dem Amt für Auswärtige Angelegenheiten und - wo vorhanden - der liechtensteinischen Botschaft vor Ort.Fotos zum Download stehen unter www.regierung.li/medienportal zur Verfügung.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturMartin Frick, Leiter Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 50E-Mail: martin.frick@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100942420