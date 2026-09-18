Estithmar Holding Q.P.S.C. gibt den Abschluss der Übertragung einer Beteiligung von 48,68 an der Shahba Bank an die Masaref Holding LLC, einer Tochtergesellschaft von Estithmar Capital, Estithmar Holding's Zweig für Finanzdienstleistungen und Investments, bekannt.

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Estithmar Holding Announces Completion of 48.68% Stake Transfer in Shahba Bank to Masaref Holding, a Subsidiary of Estithmar Capital (Photo: AETOSWire)

Als Aktionär beabsichtigt die Masaref Holding, die Prüfung von Vorschlägen zu unterstützen, die auf die Stärkung der finanziellen, operativen und technologischen Kapazitäten der Shahba Bank abzielen, darunter eine mögliche Kapitalerhöhung, der Ausbau des Filialnetzes sowie die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen für Privatkunden, Unternehmen und KMU.

Die Vorschläge können die Modernisierung von Bank- und Betriebssystemen, die Entwicklung digitaler Dienste sowie die Stärkung der Unternehmensführung, der Compliance, des Risikomanagements und der Cybersicherheit umfassen, um die betriebliche Effizienz, die Servicequalität und das Kundenerlebnis zu verbessern. Alle Vorschläge werden einer Machbarkeitsstudie unterzogen, es gelten Beschlüsse des Vorstands der Shahba Bank, entsprechende Genehmigungen der Hauptversammlung sowie die erforderlichen behördlichen und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen.

Mr. Moutaz Al-Khayyat, Chairman of Estithmar Holding, sagte:

"Diese Investition spiegelt unser Vertrauen in das wirtschaftliche Potenzial Syriens wider und steht im Einklang mit dem Ansatz der Estithmar Holding, strategische Chancen zu nutzen, die zu nachhaltigem Wachstum beitragen. Wir verfolgen eine langfristige Vision für die Shahba Bank und sind bestrebt, ihre Kapazitäten zu stärken und ihre weitere Entwicklung zu fördern, damit die Bank moderne und effektive Bankdienstleistungen anbieten kann, die den sich wandelnden Bedürfnissen von Privatpersonen und Unternehmen gerecht werden und gleichzeitig die syrische Wirtschaft unterstützen."

Mr. Mohammad Safwat Raslan, Governor of the Central Bank of Syria, sagte:

"Der Einstieg neuer institutioneller Investoren in den syrischen Bankensektor ist ein positiver Schritt zur Stärkung der Leistungsfähigkeit des Sektors und seiner Rolle bei der Unterstützung der nationalen Wirtschaft. Wir begrüßen seriöse Investitionen, die hohen Standards in den Bereichen Unternehmensführung, Compliance und Risikomanagement gerecht werden."

Mr. Basel Shaddad, CEO of Estithmar Holding, sagte:

"Die Übertragung der Anteile an der Shahba Bank ist ein entscheidender Schritt, der die führende Position der Estithmar Holding im Finanzsektor der Region stärkt. Mit einer Marktkapitalisierung von mittlerweile über $5 Milliarden treiben wir unsere langfristige Investitionsstrategie mit großem Vertrauen in den wirtschaftlichen Aufschwung Syriens und in den Aufbau von Institutionen voran, die ein nachhaltiges Wachstum fördern."

Fadi Salim Al Faqih, Group CEO of Estithmar Capital, sagte:

"Diese Investition markiert den Beginn einer neuen Phase unserer Beteiligung an der Shahba Bank. Über die Masaref Holding werden wir mit dem Vorstand der Bank und den zuständigen Leitungsgremien zusammenarbeiten, um Initiativen sowie moderne Bankprodukte und -dienstleistungen zu prüfen, die die Leistungsfähigkeit der Bank stärken und der syrischen Wirtschaft zugutekommen im Einklang mit den etablierten Governance-Rahmenbedingungen."

Quelle: AETOSWire

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