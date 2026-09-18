Mainz (ots) -Die EBU (European Broadcasting Union) hat ihre Zusammenarbeit mit der IBU (International Biathlon Union) über den aktuell laufenden Vertrag hinaus bis 2034 verlängert. Damit können die EBU-Mitglieder ARD und ZDF bis einschließlich der Saison 2033/34 alle Biathlon-Weltcups und -Weltmeisterschaften live im Rahmen ihrer Wintersportprogrammierung und über alle Ausspielwege übertragen.ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Biathlon bleibt ein fester Bestandteil unserer vielfältigen Wintersport-Übertragungen. Unsere sportbegeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer können sich darauf freuen, dass eine der beliebtesten Wintersportarten weiter umfassend im öffentlich-rechtlichen Angebot zu sehen sein wird. Für uns ist das zugleich Ansporn, sowohl im linearen ZDF-Programm als auch im ZDF-Streaming-Portal weiterhin ein ebenso attraktives wie abwechslungsreiches Live-Sport-Angebot zu präsentieren."ARD-Sport-Intendantin Katrin Vernau: "Die Fortführung der langjährigen Partnerschaft zwischen EBU und IBU bis 2034 ist ein starkes Zeichen für den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Außerdem konnten wir mit der Sicherung der Biathlon-Rechte gewährleisten, dass wir eine der beliebtesten Wintersportarten weiterhin im Ersten und in der ARD Mediathek anbieten können. Denn diese Rechte stellen zwar nur einen Teil unseres vielfältigen Wintersport-Portfolios dar, aber einen sehr wichtigen."Die Vereinbarung zwischen EBU und IBU umfasst unter anderem alle Biathlon-Weltcups sowie sämtliche Biathlon-Weltmeisterschaften.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "sportstudio live" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6354985