Kurz vor dem Wochenende ist den Anlegern am deutschen Aktienmarkt die Puste ausgegangen. Der DAX beendet seine Eintagsrally und fällt wieder unter 25 400 Punkte zurück. Vor allem die Autobauer und die Indexschwergewichte SAP und Deutsche Telekom zogen den Leitindex heute nach unten.

Die am Morgen veröffentlichten deutschen Erzeugerpreise lieferten wenig Argumente für Aktienkäufe. Der stärker als erwartete Preisauftrieb bestätigt, dass die lange Phase hoher Energiepreise ihre Spuren in der deutschen Wirtschaft hinterlässt. Sinkende Ölpreise sorgen zwar aktuell für Entlastung, ihre positive Wirkung kommt aber mit Verzögerung in der Wirtschaft an. Die heutigen Erzeugerpreise sind damit noch einmal eine Rechnung für die hohen Energiepreise der vergangenen Monate.

Inflationsangst bestimmt damit weiter das Handelsgeschehen und dürfte die Märkte auch über den heutigen Verfall hinaus beschäftigen. Die Notenbanken haben die Inflation zu ihrem gemeinsamen Gegner erklärt, können aber die Ursache steigender Energiekosten nicht beeinflussen. Genau darin liegt das größte Risiko für die Börsen: Je länger die Ölpreise auf hohem Niveau verharren, desto schwieriger wird der Spagat der Notenbanken zwischen Inflationsbekämpfung und konjunktureller Stabilität.

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