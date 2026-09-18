Die Bilfinger-Aktie erlebt einen massiven Ausverkauf. Vom Allzeithoch bei 129,30 € ist der MDAX-Titel in der Spitze mittlerweile um rund -57% eingebrochen und notiert aktuell bei 57,65 €. Besonders schwer wiegt dabei, dass mit dem gestrigen Kurssturz auch die langfristige Aufwärtstrendlinie seit Anfang 2024 klar unterschritten wurde. Trotz der bereits enormen Verluste sehe ich die Korrekturbewegung damit bisher nicht zwingend am Ziel. Gewinnwarnung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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