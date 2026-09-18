Bundeskanzler Friedrich Merz hat den Deutschen Entlastungen bei den Spritpreisen versprochen. Doch was dahintersteckt, ist für die Mehrheit der Bevölkerung ziemlich klar: 70 Prozent der Befragten in einer repräsentativen Civey-Umfrage im Auftrag von Welt TV sehen darin vor allem ein Wahlkampfmanöver. Nur neun Prozent glauben, dass die Bundesregierung es wirklich ernst meint. 17 Prozent vermuten eine Mischung aus beidem. Was die Bürger wirklich wollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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