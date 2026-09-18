Der Ölpreis gerät nicht zum ersten Mal in dieser Woche unter Druck. Bereits den dritten Tag in Folge fiel Brent-Rohöl, diesmal um 0,99 Prozent auf 103,80 US$ je Barrel. Saudi-Arabien dreht am Hahn Saudi-Arabien hatte am Mittwoch angekündigt, die Ost-West-Pipeline binnen weniger Tage auf mindestens 50 Prozent ihrer Kapazität hochzufahren. Das reichte, um den Markt zu bewegen. Läuft die Pipeline wieder auf Touren, dürfte ein weiterer, deutlich stärkerer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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