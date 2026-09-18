London, UK (ots) -Marks & Spencer (M&S) markiert heute einen bedeutenden Meilenstein in seiner Modegeschichte und feiert sein Debüt bei der London Fashion Week. Mit einer wegweisenden Modenschau blickt die Marke auf 100 Jahre Mode zurück. Die im Londoner Design Museum präsentierte und als "See Now, Buy Now"-Erlebnis inszenierte Show vereint Damen- und Herrenmode, deren Looks von den Geschichten, Silhouetten und prägenden Modemomenten inspiriert sind, die ein Jahrhundert M&S-Stil geprägt haben.Seit einem Jahrhundert spielt M&S eine prägende Rolle dabei, wie sich Großbritannien kleidet. Von wegweisenden Innovationen in den Bereichen Lingerie und Strickmode bis hin zu Modemomenten, die die Garderoben ganzer Generationen geprägt haben, ist die Marke seit jeher eng mit der britischen Modeidentität verbunden. Anlässlich seines 100-jährigen Modejubiläums nimmt M&S nun seinen Platz auf einer der einflussreichsten Bühnen der Modebranche ein und bringt seine Modegeschichte einem globalen Publikum näher. Die Kollektion wird weltweit online sowie in zehn Flagship-Stores in Großbritannien und Irland erhältlich sein.Live-Erlebnis mit ZalandoHeute um 18 Uhr wird M&S die Show übertragen und den Kundinnen und Kunden exklusive Einblicke in das London Fashion Week-Debüt der Marke bieten - mit Behind-the-Scenes-Inhalten, Zugang zur ersten Reihe sowie exklusiven Reaktionen von Branchenführenden, bekannten Persönlichkeiten und prominenten Gästen.Millionen von Kundinnen und Kunden in ganz Europa werden die Show außerdem im Rahmen einer Partnerschaft mit der führenden europäischen Mode- und Lifestyle-Plattform Zalando live verfolgen können. Die Show wird auf Zalandos Live-Hub in Frankreich, Deutschland, Polen und den Niederlanden gestreamt und kann dort gleichzeitig direkt zum Einkauf genutzt werden. Damit soll die Markenbekanntheit in wichtigen globalen Wachstumsmärkten weiter gesteigert werden.Ein neues Kapitel in der M&S-GeschichteDie Unterstützung der britischen Mode ist seit jeher ein wichtiger Bestandteil der Geschichte von M&S. Über Jahrzehnte hinweg hat die Marke herausragendes Design gefördert und dazu beigetragen, dieses für Millionen von Kundinnen und Kunden zugänglich zu machen.Das Debüt bei der London Fashion Week markiert nun ein bedeutendes neues Kapitel. M&S positioniert sich damit an der Seite der Designer, kreativen Köpfe und kulturellen Impulse, die die moderne britische Mode heute prägen.Die Show ist zugleich ein selbstbewusstes Statement zur Position von M&S in der zeitgenössischen Mode. Sie baut auf der wachsenden modischen Kompetenz, kulturellen Relevanz und starken Resonanz bei den Kundinnen und Kunden auf und spiegelt das Selbstvertrauen, die Kreativität und die modische Stärke wider, die M&S heute auszeichnen.Gleichzeitig bekräftigt die Kollektion die Werte, die die Marke seit Generationen prägen: herausragendes Design, verlässliche Qualität und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.100 Jahre Mode als InspirationDie Kollektion schöpft aus dem umfangreichen Archiv von M&S und blickt auf die vergangenen Jahrzehnte zurück - nicht aus nostalgischen Gründen, sondern als Ausgangspunkt für etwas Neues. Das hauseigene Designteam hat sich intensiv mit den Geschichten, Silhouetten und prägenden Modemomenten auseinandergesetzt, die die Marke in den vergangenen 100 Jahren geprägt haben, und bekannte Elemente aus einer zeitgemäßen Perspektive neu interpretiert.Ikonische Stücke wie der Smoking, das weiße Hemd, das Twinset, die "St Michael"-Wildlederjacke und florale Archiv-Prints wurden neu aufgegriffen, verfeinert und für eine neue Generation interpretiert. Dabei bleiben sie unverkennbar mit jenen Kleidungsstücken verbunden, die den charakteristischen Stil von M&S über Jahrzehnte hinweg definiert haben.Tradition trifft ModerneAuf dem Laufsteg trifft Struktur auf Weichheit, Funktionalität auf Glamour und Tradition auf Moderne. Klassische Schneiderkunst wird neu interpretiert und dekonstruiert, während Strickmode durch Texturen und neue Proportionen eine moderne Note erhält. Die Oberbekleidung wiederum greift die Inspiration einiger der zeitlosesten Stücke aus dem M&S-Archiv auf.Über die gesamte Kollektion hinweg werden Einflüsse aus dem Archiv in eine Garderobe übersetzt, die zugleich zeitlos und unverkennbar modern wirkt.Das Beste von M&S, Per Una und AutographDie Kollektion vereint das Beste aus M&S, Per Una und Autograph und feiert die charakteristischen Stücke, die Generationen geprägt haben.Die Damenmode reicht von präzisen Schnitten und fließenden Satin-Pieces bis hin zu markanter Oberbekleidung und eleganter Mode für besondere Anlässe. Die Herrenmode verbindet raffinierte Schnittführung, hochwertige Strickwaren und moderne Oberbekleidung zu einem selbstbewussten Stil-Statement.See Now, Buy NowIm "See Now, Buy Now"-Format präsentiert, sind alle auf dem Laufsteg gezeigten Looks ab sofort online bei Marks & Spencer Deutschland erhältlich. So wird die Inspiration und Begeisterung der London Fashion Week direkt mit den Kundinnen und Kunden verbunden.Ganz im Sinne der Werte, die M&S seit 100 Jahren prägen, verbindet die Kollektion modernen Catwalk-Stil mit außergewöhnlicher Qualität und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.Ein Jahrhundert voller Stil. Für heute entworfen. Ab sofort erhältlich.Maddy Evans, Director of M&S Women's, sagte: "M&S erstmals auf die Bühne der London Fashion Week zu bringen, ist ein Meilenstein in unserer Modegeschichte. Wir freuen uns darauf, Menschen überall die Möglichkeit zu geben, die Show im Livestream zu verfolgen und die Kollektion unmittelbar nach ihrer Präsentation auf dem Laufsteg online zu shoppen.Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums von M&S im Bekleidungsgeschäft hat sich unser hauseigenes Designteam intensiv mit dem Unternehmensarchiv auseinandergesetzt und einige der Stücke, die unsere Modegeschichte geprägt haben, neu interpretiert. Von präzise geschnittenem Tailoring, inspiriert von klassischen Smokings und Tweed-Anzügen, über florale Archiv-Prints bis hin zu neu interpretierten weißen Hemden wurde jedes einzelne Stück mit viel Sorgfalt für die heutige Zeit neu gedacht.Die historischen Referenzen ziehen sich als authentisches und gestalterisch prägendes Element durch die gesamte Kollektion. Gleichzeitig sind sie Teil einer übergeordneten Modevision, die modern, zeitgemäß und mühelos tragbar ist. Das Ergebnis ist eine Kollektion, die unser Erbe würdigt und zugleich den Stil, die Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis verkörpert, die M&S auch heute auszeichnen."Mitch Hughes, Director of M&S Men's, sagte: "Diese Kollektion spiegelt das Selbstbewusstsein und den Anspruch von M&S Menswear wider und bleibt gleichzeitig den Werten treu, die M&S seit jeher auszeichnen: Stil, Qualität und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Spektrum reicht von Outerwear aus British Millerain und Selvedge-Denim über modernes Tailoring und hochwertige Strickwaren bis hin zu festlicher Mode.Jeder Look wurde mit dem Anspruch entworfen, modern, vielseitig und mühelos tragbar zu sein. Für unser Debüt auf der London Fashion Week haben wir mit einem herausragenden Kreativteam zusammengearbeitet, um die Kollektion zum Leben zu erwecken und sie auf eine frische und ansprechende Weise zu präsentieren. Durch ein vielfältiges Casting und ein durchdachtes Styling haben wir die Vielseitigkeit der Kollektion hervorgehoben und zugleich die große Bandbreite der Kundinnen und Kunden widergespiegelt, die heute bei M&S einkaufen."Pressekontakt:we love pr GmbHEva-Maria EiseltT. 089-2555554-36E. eva-maria.eiselt@welovepr.deOriginal-Content von: M&S, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183439/6355000