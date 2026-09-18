Le 18 septembre/September 2026Bighorn Metals Corp. has announced a two (2) for one (1) stock split of its issued and outstanding common shares. Each shareholder of record as of the close of business on the record date will receive one (1) additional share for each share held on such date.Upon completion of the split, there will be approximately 45,427,270 shares issued and outstanding.All open orders will be purged from the book at the market close on September 22, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders.________________________Bighorn Metals Corp. a annoncé un fractionnement de ses actions ordinaires émises et en circulation à raison de deux (2) pour une (1). Chaque actionnaire inscrit à la clôture des marchés à la date de clôture des registres recevra une (1) action supplémentaire pour chaque action détenue à cette date.Une fois le fractionnement réalisé, environ 45 427 270 actions seront émises et en circulation.Tous les ordres ouverts seront purgés du carnet d'ordres à la clôture des marchés le 22 septembre 2026. Il est rappelé aux courtiers de ressaisir leurs ordres.Trading on a Split Basis/Négociation sur une base divisé: le 23 SEPT 2026Record Date/Date d'enregistrement: le 23 SEPT 2026Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue: le 24 SEPT 2026CUSIP & ISIN: 08986A108/CA08986A1084If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.