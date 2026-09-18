Folgende Geschaefte in der ISIN CY0200352116, Wertpapier-Name: FRONTLINE PLC DL 1, wurden von Amts wegen aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
CY0200352116 17.09.2026 10:00:55 100 45,05 EUR
CY0200352116 17.09.2026 10:08:43 100 44,42 EUR
CY0200352116 17.09.2026 10:35:14 58 44,50 EUR
CY0200352116 17.09.2026 11:24:01 7.000 45,35 EUR
CY0200352116 17.09.2026 11:50:53 25 45,00 EUR
CY0200352116 17.09.2026 12:16:59 70 45,00 EUR
CY0200352116 17.09.2026 14:05:00 100 44,70 EUR
CY0200352116 17.09.2026 14:05:03 60 45,26 EUR
CY0200352116 17.09.2026 14:24:36 100 45,03 EUR
CY0200352116 17.09.2026 14:30:33 150 44,51 EUR
CY0200352116 17.09.2026 14:31:05 3.550 44,50 EUR
CY0200352116 17.09.2026 14:53:15 22 44,94 EUR
CY0200352116 17.09.2026 15:27:02 59 44,08 EUR
CY0200352116 17.09.2026 16:03:12 112 44,00 EUR
CY0200352116 17.09.2026 16:04:11 1.000 44,78 EUR
CY0200352116 17.09.2026 16:04:58 50 44,90 EUR
CY0200352116 17.09.2026 16:08:02 50 44,83 EUR
CY0200352116 17.09.2026 16:13:36 30 44,70 EUR
CY0200352116 17.09.2026 16:14:14 200 44,94 EUR
CY0200352116 17.09.2026 16:17:46 200 44,67 EUR
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
CY0200352116 17.09.2026 10:00:55 100 45,05 EUR
CY0200352116 17.09.2026 10:08:43 100 44,42 EUR
CY0200352116 17.09.2026 10:35:14 58 44,50 EUR
CY0200352116 17.09.2026 11:24:01 7.000 45,35 EUR
CY0200352116 17.09.2026 11:50:53 25 45,00 EUR
CY0200352116 17.09.2026 12:16:59 70 45,00 EUR
CY0200352116 17.09.2026 14:05:00 100 44,70 EUR
CY0200352116 17.09.2026 14:05:03 60 45,26 EUR
CY0200352116 17.09.2026 14:24:36 100 45,03 EUR
CY0200352116 17.09.2026 14:30:33 150 44,51 EUR
CY0200352116 17.09.2026 14:31:05 3.550 44,50 EUR
CY0200352116 17.09.2026 14:53:15 22 44,94 EUR
CY0200352116 17.09.2026 15:27:02 59 44,08 EUR
CY0200352116 17.09.2026 16:03:12 112 44,00 EUR
CY0200352116 17.09.2026 16:04:11 1.000 44,78 EUR
CY0200352116 17.09.2026 16:04:58 50 44,90 EUR
CY0200352116 17.09.2026 16:08:02 50 44,83 EUR
CY0200352116 17.09.2026 16:13:36 30 44,70 EUR
CY0200352116 17.09.2026 16:14:14 200 44,94 EUR
CY0200352116 17.09.2026 16:17:46 200 44,67 EUR
© 2026 Xetra Newsboard