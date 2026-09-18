Solana Prognose am 18. September 2026, steht der SOL Kurs nach der SEC-Ausnahme vor 105 Dollar

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Die Solana Prognose hat über Nacht ein neues Argument bekommen, denn die SEC erließ am 17. September eine Ausnahmeregelung für Handelsplätze mit tokenisierten Wertpapieren. SOL notiert danach nahe 101 Dollar und legte binnen 24 Stunden rund fünf Prozent zu. Die Regel verlangt öffentliche und für jeden zugängliche Blockchains, und genau das erfüllt Solana ohne Umbau. Über dem Kurs liegt jedoch weiterhin die Marke von 105 Dollar, an der mehrere Anläufe seit Ende August gescheitert sind. Die Frage lautet, ob diesmal der Ausbruch gelingt oder ob die nächste Zurückweisung folgt. Die Solana Prognose entscheidet sich genau an dieser Linie.

Solana Prognose nach der Innovation Exemption der SEC

Für die Solana Prognose ist die Entscheidung aus Washington die größte Regeländerung des Quartals, denn laut CoinDesk gilt die Ausnahme für fünf Jahre. Handelsplätze für tokenisierte Wertpapiere gelten damit vorerst nicht als Börse im Sinne des Gesetzes von 1934. Die verwendeten Verträge müssen prüfbar und öffentlich sein und auf einer für jeden zugänglichen Blockchain laufen. Private Bankennetzwerke fallen damit heraus, offene Netzwerke wie Solana erfüllen die Bedingung ohne Änderung.

Entscheidend ist, wie viel Geschäft bereits auf der Kette liegt. Im Juni 2026 wickelte das Netzwerk tokenisierte Aktien im Wert von 10 Milliarden Dollar ab und hielt damit rund 95 Prozent des weltweiten Handels dieser Art. Der SOL Kurs lag laut CoinCentral zuletzt nahe 101 Dollar bei einem Handelsvolumen von 6,27 Milliarden Dollar. Der Marktwert liegt bei rund 59 Milliarden Dollar. Die Bestände der Solana-ETFs erreichten mit 10,58 Millionen SOL einen neuen Höchststand.

Charttechnisch bildet sich auf dem Vier-Stunden-Chart eine Flagge, die auf einen Ausbruch hindeuten kann. Der Analyst Ali Charts nennt 105 Dollar als entscheidende Marke, ein Schlusskurs darüber öffnet den Weg Richtung 130 Dollar. Scheitert der Versuch erneut, bleibt der Bereich um 95 Dollar die nächste Auffanglinie. Jede Solana Prognose bewegt sich damit in einer Spanne, die nach oben klar begrenzt ist. Selbst ein Sprung auf 130 Dollar wäre ein Plus von rund 30 Prozent. Wer ein Vielfaches sucht, muss dort ansetzen, wo der Marktwert noch klein ist.

Pepeto sammelt mehr als 10 Millionen Dollar ein, während Brücke und Risiko-Scanner bereits laufen

Genau an dieser Stelle taucht Pepeto in den Suchanfragen jener Anleger auf, die die Solana Prognose verfolgen. Das Projekt hat nicht gewartet, bis der Markt es entdeckt, sondern den Presale gestartet und die Werkzeuge sofort mitgeliefert. Gegründet wurde es von einem Mitgründer von Pepe, der bereits gezeigt hat, was eine Meme-Münze ohne jedes Produkt erreichen kann.

Die ursprüngliche Pepe-Münze kam mit 420 Billionen Stück und ohne Anwendung auf einen Marktwert von 11 Milliarden Dollar. Pepeto geht weiter, weil die Werkzeuge bereits funktionieren. Die Brücke zwischen den Netzwerken erlaubt es Haltern, ihre Token frei zu bewegen, statt auf einer einzigen Kette festzusitzen. Der Risiko-Scanner prüft jeden Token vor dem Handel und hält damit genau die Fallen fern, die auf anderen Plattformen ganze Wallets leeren. Beide Werkzeuge laufen heute schon und nicht erst nach dem Listing. Der gesamte Vertragscode wurde von SolidProof geprüft und freigegeben, bevor der Presale startete, sodass die Sicherheit vor dem ersten Kauf feststand.

Im Presale kamen bisher mehr als 10 Millionen Dollar zusammen, und der Zufluss hält an. Wer die Solana Prognose verfolgt und einen kleineren Einstieg sucht, landet häufig bei genau diesen Zahlen. Der Einstieg kostet aktuell 0,000000188 Dollar, und jede neue Runde hebt diesen Wert an, weshalb der Abstand zum späteren Listingpreis genau die Stelle markiert, an der die Rendite entsteht. Auf der Website von Pepeto sind alle Stufen des Presales und der Zeitplan bis zum Listing hinterlegt.

Ein Marktwert wie bei der ursprünglichen Pepe-Münze würde von hier aus etwa dem 150-Fachen entsprechen, diesmal jedoch mit einem laufenden Marktplatz im Hintergrund. Wallets, die diesen Einstieg beim Lesen der Solana Prognose gefunden haben, sind vor dem Handelsstart positioniert. Das erwartete Listing an einer großen Börse ist das Ereignis, das aus frühen Einträgen echte Gewinne macht.

Fazit

Die Solana Prognose gewinnt durch die neue SEC-Regel an Substanz, doch bei 59 Milliarden Dollar Marktwert bleibt der Spielraum begrenzt. Ein Sprung auf 130 Dollar wäre ein guter Trade, aber keine Wende für ein Depot. Pepeto setzt dort an, wo dieselbe Summe ein Vielfaches bewegen kann, weil der Marktwert noch am Anfang steht. Der Mitgründer hinter Pepe hat diese Rechnung einmal aufgehen lassen, diesmal mit Marktplatz, Brücke und geprüftem Vertrag dahinter. Der Kurs auf der offiziellen Pepeto-Website gilt nur für die laufende Stufe. Wer heute kauft, sichert sich den Abstand zum Listingpreis, den spätere Runden nicht mehr bieten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet die SEC-Ausnahme für die Solana Prognose?

SOL notiert nahe 101 Dollar, und 105 Dollar gelten als entscheidende Marke. Ein Schlusskurs darüber öffnet laut Analysten den Weg in Richtung 130 Dollar. Die neue SEC-Ausnahme gilt für fünf Jahre und betrifft Handelsplätze für tokenisierte Aktien.

Was ist Pepeto und warum wird es neben Solana beobachtet?

Pepeto ist ein Presale mit funktionierender Brücke zwischen Netzwerken, einem Risiko-Scanner und einer Prüfung durch SolidProof. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und den aktuellen Stand zeigt die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.