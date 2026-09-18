CHANGZHOU, China, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 17. September fand der Jiangsu-Deutschland-Dialog 2026 im Chinesisch-Deutschen Innovations- und Industriepark Changzhou statt. Unter dem Motto "Förderung der Energiewende für eine gemeinsame grüne Entwicklung" wurden neue Chancen für die Energiewende und die Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit sowie neue Wege für die industrielle Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland erörtert.

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Changzhou betrachtet Deutschland seit vielen Jahren als wichtigen Partner für die internationale Zusammenarbeit. Die Stadt unterhält derzeit sieben Städtepartnerschaften mit deutschen Städten - das entspricht etwa einem Drittel aller Städtepartnerschaften zwischen der Provinz Jiangsu und Deutschland. In Changzhou haben sich fast 300 Unternehmen mit deutscher Beteiligung angesiedelt, während Unternehmen aus Changzhou in 66 Projekte in Deutschland investiert haben. In den vergangenen Jahren wurde die Zusammenarbeit zwischen Changzhou und Deutschland in den Bereichen Industrie, Forschung und Entwicklung sowie Talentförderung kontinuierlich ausgebaut.

Deutsche Unternehmen bauen ihre Präsenz in Changzhou weiter aus und unterstreichen damit ihr Vertrauen in die langfristigen Entwicklungsperspektiven in China. Laut der jüngsten Umfrage planen 61 Prozent der deutschen Unternehmen, ihre Investitionen in China in den kommenden zwei Jahren zu erhöhen. Gleichzeitig treiben deutsche Unternehmen die Lokalisierung ihrer Geschäftstätigkeit voran und integrieren sich immer stärker in das chinesische Wirtschafts- und Innovationsökosystem. Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen Firmen aus beiden Ländern.

Die grüne Transformation ist zu einem wichtigen Bereich der deutsch-chinesischen Wirtschafts- und Handelskooperation geworden. Im Jahr 2025 initiierten chinesische Unternehmen 228 Investitionsprojekte in Deutschland, wobei mehr als ein Drittel der Investitionen auf die grüne Transformation und die Kreislaufwirtschaft entfiel. Im Rahmen der Veranstaltung wurden acht chinesisch-deutsche Kooperationsprojekte vorgestellt. Zudem wurde die "Plattform für die Unternehmensgründungsförderung deutscher Unternehmen in Changzhou" offiziell ins Leben gerufen, um deutsche KMU, die sich in China niederlassen, ihre Technologien vermarkten und ihre Märkte ausbauen möchten, gezielt und professionell zu unterstützen.

Ein Höhepunkt des diesjährigen Jiangsu-Deutschland-Dialogs war die Premiere der "AHK Nacht der Innovationen". Die auf den Energiesektor ausgerichtete Veranstaltung widmete sich Zukunftsthemen wie der Energiewende, der Steigerung der industriellen Energieeffizienz, einer CO2-freien Energieversorgung und intelligenten Energiespeicherlösungen. Durch Projektpräsentationen und den Austausch über Technologien wurden Verbindungen zwischen innovativen Akteuren aus China und Deutschland geknüpft. Auch künftig wird Changzhou die Plattform des Jiangsu-Deutschland-Dialogs nutzen, um Innovationen im Bereich grüner Technologien voranzutreiben, die Zusammenarbeit in Industrie und Lieferketten zu stärken, die Umsetzung weiterer gemeinsamer Projekte zu fördern und die lokale Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland weiter zu vertiefen.

Kontaktperson: Frau Shen, Tel.: 86-10-63074558