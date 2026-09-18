Ein Experiment des KI-Labs Emergence zeigt: KI-Agenten entwickeln eigenständig einen unverständlichen Dialekt, um effizienter zu kommunizieren. Je komplexer die Sprache, desto schwerer wird dabei die menschliche Kontrolle. Was bedeutet das für die Sicherheit von KI? In den letzten Wochen hat die Diskussion rund um die Entwicklungsgeschwindigkeit und damit die Gefahr ausgehend von künstlicher Intelligenz wieder Fahrt aufgenommen. Jetzt fügt das Ergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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