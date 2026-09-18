XRP startet einen neuen Anlauf auf die Oberseite. In meiner letzten Analyse aus dem Vormonat schien es bereits, als würde der dynamische Ausbruch ein mittelfristiges Potenzial bis 3,30 US$ eröffnen. Die Rallye wurde anschließend jedoch wieder ausgebremst und XRP fiel zeitweise bis unter 1,27 US$ zurück. Mit aktuell rund 1,38 US$ kämpfen sich die Käufer erneut nach oben - jetzt wartet allerdings eine entscheidende Widerstandszone. Ripple baut die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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