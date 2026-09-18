Bitcoin Kurs steigt trotz Zinserhöhung der Fed auf 78.000 Dollar

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Der Bitcoin Kurs steht am 18. September bei rund 78.000 Dollar und damit 2,3 Prozent höher als am Vortag. Bemerkenswert ist der Zeitpunkt, denn die US-Notenbank hat gerade zum ersten Mal seit dem Sommer 2023 die Zinsen wieder angehoben. Normalerweise trifft eine solche Entscheidung Risikoanlagen hart und zieht Geld aus dem Markt. Diesmal passierte das Gegenteil, und der Markt drehte innerhalb weniger Stunden nach oben. Wer verstehen will, was die Käufer hier sehen, muss über die Schlagzeile hinausschauen.

Bitcoin Kurs nach der Zinsentscheidung und was die Erholung trägt

Der Offenmarktausschuss stimmte einstimmig mit zwölf zu null Stimmen für eine Anhebung um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent. Notenbankchef Kevin Warsh verwies dabei ausdrücklich auf die weiterhin erhöhte Inflation, und sechzehn von achtzehn Mitgliedern rechnen bis Jahresende mit mindestens einem weiteren Schritt. Trotzdem stieg der Markt. Laut CoinDesk legte Bitcoin nach der Entscheidung zu, während der Dollarindex nachgab.

Entscheidend war der Zinsausblick mit einem Mittelwert von 4,1 Prozent für Ende 2026 und Ende 2027, also ein einziger weiterer Schritt statt eines langen Straffungszyklus. Laut Fortune kostet ein Bitcoin am Freitagmorgen rund 77.980 Dollar, etwa 1.790 Dollar mehr als am Vortag, bei einer Marktkapitalisierung von 1,33 Billionen Dollar. Parallel hat der Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses ein Gesetz für eine staatliche Bitcoin-Reserve mit 28 zu 21 Stimmen gebilligt, samt einer Haltefrist von zwanzig Jahren.

Der Bitcoin Kurs spiegelt damit eine Anlageklasse, die im Finanzsystem der Vereinigten Staaten angekommen ist. Genau daraus entsteht das Problem für jeden, der in diesem Zyklus noch große Sprünge sucht. Bei 1,33 Billionen Dollar Bewertung braucht schon eine simple Verdopplung frisches Kapital in einer Größenordnung, die es an den Märkten selten gibt. Deshalb wandert das schnelle Geld dorthin, wo dieselbe Technik läuft, die Bewertung aber noch bei null anfängt.

Pepeto im Vorverkauf, während der Bitcoin Kurs bei 78.000 Dollar festhängt

Pepeto steht genau an diesem Punkt. Das Projekt hat bisher 10,38 Millionen Dollar eingesammelt und ist von einer Billionenbewertung meilenweit entfernt. Genau diese Lücke zwischen fertigem Produkt und kleiner Bewertung ist der Grund, warum diese Woche Kapital hineinläuft. Der Stufenpreis steigt dabei mit jeder Runde, die schließt.

Im Zentrum steht eine Brücke über fünf große Netzwerke, nämlich Ethereum, Solana, BNB Chain, Base und Arbitrum. Ein Transfer dauert weniger als 60 Sekunden und kostet den Nutzer nichts. Die Coins werden auf der Startseite gesperrt und erscheinen auf der Gegenseite, sobald das Netzwerk den Nachweis geprüft hat. Dazwischen greift niemand darauf zu. Konkurrierende Brücken verlangen dafür 15 bis 50 Dollar und blockieren Guthaben im Zweifel stundenlang.

Dazu kommt die eigene Börse PepetoSwap, auf der jeder Tausch ohne Gebühr abgerechnet wird. Ein Tausch über 100.000 Dollar kostet bei Uniswap rund 300 Dollar, hier kostet derselbe Vorgang gar nichts. Über 200 Vorgänge summiert sich das auf 3.000 Dollar und mehr. Marktorders, Limitorders und gestaffelte Käufe laufen mit Schutz vor MEV. Das läuft heute, nicht nach der Notierung.

Das Risiko, an dem die meisten frühen Projekte scheitern, ist hier ausgeräumt, weil SolidProof jede Zeile des Vertrags kontrolliert und vor dem Start des Vorverkaufs freigegeben hat. Verantwortlich ist der Mitgründer des ersten Pepe-Tokens, der damals auf elf Milliarden Dollar kam, unterstützt von einem Entwickler mit Binance-Vergangenheit.

Beim Stufenpreis von 0,000000188 Dollar sprechen Analysten von einem möglichen hundertfachen Ergebnis, sicher ist das nie. Sicher ist nur, dass jede weitere Stufe teurer wird und der Abstand zur Notierung schrumpft. Wer die Oberfläche selbst prüfen will, erreicht PepetoSwap über die Projektseite.

Video: Letzte Chance für den Bitcoin, BTC und Pepeto im Check.

Fazit

Der Bitcoin Kurs hat diese Woche gezeigt, wie stark der Markt inzwischen ist, denn selbst eine Zinserhöhung konnte ihn nicht drücken. Für große Gewinne bleibt bei 1,33 Billionen Dollar Bewertung trotzdem wenig Raum. Pepeto bringt dieselbe Technik mit und startet bei einem Bruchteil dieser Größe, mit geprüftem Code und laufenden Produkten. Wer vor Jahren bei Bitcoin dabei war, ärgert sich heute meist nur über die zu kleine Position. Nach der Notierung zahlt man den Preis der anderen. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, wie viele Stufen noch offen sind.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum steigt der Bitcoin Kurs trotz der Zinserhöhung?

Weil der Zinsausblick der Notenbank nur einen einzigen weiteren Schritt andeutet und keinen langen Straffungszyklus. Der Satz stieg einstimmig auf 3,75 bis 4,00 Prozent, der Kurs kletterte dennoch auf rund 78.000 Dollar.

Was macht Pepeto im Vorverkauf besonders?

Pepeto betreibt eine Brücke über fünf Netzwerke und eine Börse ohne Tauschgebühren, geprüft von SolidProof. Über 10,38 Millionen Dollar sind eingesammelt, und die Plattform bewegt im Test 50 Millionen Dollar Volumen pro Tag. Den aktuellen Stufenpreis zeigt die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.