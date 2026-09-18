© Foto: Richard Drew/AP/dpaOpenAIs Protokoll seiner KI-Agenten während des Angriffs auf Hugging Face lesen sich unheimlich und verstörend zugleich.
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© Foto: Richard Drew/AP/dpaOpenAIs Protokoll seiner KI-Agenten während des Angriffs auf Hugging Face lesen sich unheimlich und verstörend zugleich.
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Analysen von Protokollen enthüllen, wie ein Schwarm aus hunderten KI-Agenten von OpenAI koordiniert einen Angriff auf die Plattform Hugging Face ausführte. Experten zeigen sich beunruhigt über das Verhalten der Agenten, die als kompromissloses Kollektiv agierten und zehntausende Nachrichten zur Koordination des Angriffs auf das KI-Infrastrukturunternehmen nutzten.