Freiburg (ots) -
"Es fällt gerade etwas auseinander, was einmal zusammengehörte: Die Bevölkerung, die sich 1989 ziemlich einig war, dass die Demokratie die beste aller Staatsformen ist. Der Bruch verläuft nicht nur zwischen Ost und West. Union und SPD sind nicht mehr die Volksparteien, die bis in den letzten Winkel des Landes ihre Leute haben, die sich um die Sorgen vor Ort kümmern oder das Vertrauen genießen, dass sie diese auch aus der Ferne mitbekommen. Sie haben Menschen allein gelassen, Denkzettel nicht verstanden. Es wird der Bundesregierung nicht viel helfen, nur an Details der geplanten Reformen herumzubasteln oder Entlastungen beim Spritpreis anzukündigen." https://mehr.bz/bel262a
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