XRP Prognose 18. September 2026. XRP bei 1,30 Dollar nach dem CLARITY Act Stopp

Anzeige / Werbung

Die XRP Prognose hat diese Woche einen harten Realitätstest bestanden. XRP fiel nach der gescheiterten Senatsabstimmung um fast zehn Prozent Richtung 1,30 Dollar, mehr als 300 Millionen Dollar an Hebelpositionen wurden liquidiert. Trotzdem flossen frische Gelder in die XRP ETFs, während Bitcoin und Ethereum Fonds am selben Tag 520 Millionen Dollar verloren. Zwei Signale, die sich widersprechen. Die Frage ist, welches Signal die XRP Prognose der nächsten Wochen bestimmt. Und ob ein Anstieg auf 1,60 Dollar die Wartezeit überhaupt wert ist.

XRP Prognose heute. XRP nach dem CLARITY Act Stopp und der Fed Zinserhöhung

Der Ausgangspunkt der XRP Prognose sind zwei Termine in Washington. Am 15. September verfehlte der CLARITY Act im Senat die nötige Mehrheit, 49 Ja Stimmen standen 50 Gegenstimmen gegenüber, gebraucht wurden 60. Die Wetten auf eine Verabschiedung 2026 fielen daraufhin von 30 auf 5 Prozent. Einen Tag später folgte die erste Leitzinsanhebung seit 2023, ein Viertelpunkt auf die Spanne von 3,75 bis 4 Prozent. Der Dollar stieg auf den höchsten Stand seit sieben Wochen und setzte riskante Anlagen weiter unter Druck.

Für die XRP Prognose blieb der Boden trotzdem intakt. Laut CoinCentral handelt XRP danach rund um 1,30 Dollar bei einer Bewertung von 81 Milliarden Dollar. Laut Coinpedia sammelten die XRP ETFs am 16. September 3,5 Millionen Dollar ein, angeführt von Franklin Templetons XRPZ. Es war der zehnte Zuflusstag in Folge, insgesamt 1,72 Milliarden Dollar seit dem Start. Das offene Interesse fiel binnen eines Monats von 1,13 Milliarden auf 871 Millionen Dollar. Institutionelle Käufer sammeln also, während Trader ihre Hebel abbauen.

Technisch entscheidet sich die XRP Prognose in einer engen Zone. Der 50 Tage Durchschnitt liegt bei 1,28 Dollar, der 100 Tage Durchschnitt bei 1,26 Dollar, damit wird die Zone zwischen 1,25 und 1,28 Dollar zum Prüfstein. Hält der Boden, ist eine Erholung bis 1,40 Dollar möglich, erst über 1,38 Dollar öffnet sich der Weg bis 1,60 Dollar. Bricht die Zone, droht ein Rutsch Richtung 1,10 Dollar. Wer das zu Ende rechnet, sieht rund 23 Prozent über Monate und sucht deshalb einen Einstieg, dessen Ergebnis nicht von einer Abstimmung abhängt.

Warum Kapital in Pepeto fließt, während die XRP Prognose auf Washington wartet

Eine XRP Prognose, die an einem fehlenden Gesetz hängt, ist für Inhaber großer Coins ein bekanntes Bild. Pepeto beantwortet eine andere Frage, denn hier ist der Abstand zwischen Vorverkaufspreis und späterem Börsenkurs die Rendite selbst, und dieser Abstand braucht keine Mehrheit im Senat. Mehr als 10 Millionen Dollar sind bereits eingestiegen, während das anstehende Binance Listing dieses Fenster schließt.

Im Zentrum steht eine Cross Chain Bridge, die Pepeto mit jedem angeschlossenen Netzwerk erreichbar macht und die Nachfrage damit deutlich breiter aufstellt. Dahinter arbeitet ein Tauschdienst, der ohne Gebühren auskommt und Tradern damit die billigste Route bietet, weshalb sie wiederkommen. Jede wiederholte Transaktion schickt Volumen durch den Token und macht aus täglicher Nutzung einen Kaufdruck, der nicht abreißt. Der Risikoprüfer PepetoAI bewertet jede Position vor der Ausführung, sodass Kapital im Ökosystem bleibt statt in schlechten Setups zu verschwinden.

Diese Aktivität trifft auf eine fest begrenzte Menge von 420 Billionen Token, aus der jede Woche ein Teil dauerhaft aus dem Umlauf genommen wird. Der Umlauf wird also enger, unabhängig davon, wohin sich der Gesamtmarkt bewegt. Ein schrumpfendes Angebot bei steigender Nutzung ist genau die Ausgangslage, die frühe Käufer beobachten. Bevor der Vorverkauf überhaupt öffnete, hat die Prüfstelle SolidProof den vollständigen Programmcode kontrolliert und freigegeben, und für einen sehr frühen Einstieg ist das der wichtigste Sicherheitsfaktor überhaupt.

An der Spitze steht der Entwickler hinter dem ersten Pepe, was dem Token eine Herkunft gibt, die im Meme Markt jeder kennt. Wer bei Pepeto zum Kurs von 0,000000188 Dollar einsteigt, kauft nicht die nächste Erholung eines großen Coins, sondern die Lücke zwischen Vorverkauf und erster Notierung. Diese Lücke existiert nur so lange, wie der Vorverkauf geöffnet ist, und wer sie heute kauft, geht mit seiner Position in das Listing hinein statt hinterher den Börsenkurs zu bezahlen.

Fazit

Die XRP Prognose beschreibt eine Richtung, aber keine Größenordnung. Der Weg auf 1,60 Dollar braucht Monate und hängt an einem Gesetz, das der Senat gestoppt hat. Bei rund 81 Milliarden Dollar Bewertung verlangt jede Verdopplung neue Milliarden an Zuflüssen. Pepeto steht vor dieser Rechnung, weil der Vorverkauf noch vor der ersten Börsennotierung liegt. Damit bleibt die XRP Prognose eine Wette auf Washington. Genau deshalb verschieben schnelle Wallets Kapital, bevor das Listing den Preis für alle anderen festlegt. Schließt der Vorverkauf, bleibt nur der Kurs, den die Börse dann aufruft, und die Spanne dazwischen gehoert denen, die vorher gekauft haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für September 2026?

Die XRP Prognose sieht XRP kurzfristig zwischen 1,25 und 1,40 Dollar. Hält die Zone um 1,28 Dollar, ist ein Ausbruch bis 1,60 Dollar möglich, andernfalls droht ein Rückfall Richtung 1,10 Dollar.

Warum vergleichen Anleger Pepeto mit XRP?

Pepeto befindet sich noch im Vorverkauf und wird von SolidProof geprüft, während XRP laengst an allen großen Börsen notiert ist und seinen Kurs vom Markt bekommt. Alle Daten zum Projekt stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.