QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute bekannt gegeben, dass am 6. November 2026 um 14:00 Uhr MEZ eine Außerordentliche Hauptversammlung stattfinden wird.

Die Aktionärinnen und Aktionäre werden über die Bestellung von Jonathan M. Pratt in die Geschäftsführung von QIAGEN abstimmen, nachdem er seine Position als Chief Executive Officer (CEO) von QIAGEN am 1. September 2026 angetreten hatte.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre würde Jon Pratt gemeinsam mit Roland Sackers, Chief Financial Officer (CFO), die zweiköpfige Geschäftsführung von QIAGEN bilden.

Darüber hinaus werden die Aktionärinnen und Aktionäre über die Entlastung von Thierry Bernard für seine Tätigkeit als Mitglied der Geschäftsführung bis zum 1. September 2026 abstimmen. An diesem Tag schied er aus seiner Funktion als Chief Executive Officer (CEO) und als Mitglied der Geschäftsführung aus.

Die Tagesordnung, erläuternde Unterlagen sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung in Venlo, Niederlande, werden den Aktionärinnen und Aktionären gemäß den geltenden Anforderungen zur Verfügung gestellt und darüber hinaus auf der Investor-Relations-Website von QIAGEN veröffentlicht.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist ein weltweit führender Anbieter von Sample-to-Insight-Lösungen, mit denen Kundinnen und Kunden molekulare Informationen aus biologischen Proben extrahieren und analysieren können, die die Bausteine des Lebens enthalten. Unsere Probentechnologien isolieren und verarbeiten DNA, RNA und Proteine aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien bereiten diese Biomoleküle auf die Analyse vor, während Bioinformatik-Lösungen die Interpretation komplexer Daten unterstützen, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Automationslösungen integrieren diese Schritte in optimierte, kosteneffiziente Workflows. QIAGEN bedient weltweit mehr als 500.000 Kunden in den Bereichen Life Sciences (akademische Forschung, pharmazeutische F&E und industrielle Anwendungen wie Forensik) und Molekulare Diagnostik (klinische Gesundheitsversorgung). Zum 30. Juni 2026 beschäftigte QIAGEN rund 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne der US-amerikanischen Sicherheitsgesetze als zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten. Diese Aussagen enthalten unter anderem Aussagen über QIAGENs Produkte, Produktentwicklung und Markteinführung, regulatorische Genehmigungen, Marktchancen und die künftige Geschäftsentwicklung. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung und basieren auf derzeitigen Erwartungen und Annahmen und sind mit Unsicherheiten und Risiken verbunden, die die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich beeinflussen könnten. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem kommerziellen Erfolg neuer Produkte, regulatorische Genehmigungen, Veränderungen bei Kundennachfrage und -budgets, die Wirtschafts- und Marktlage, Schwankungen der Betriebsergebnisse, Störungen in der Lieferkette, Vorfälle in Sachen Cybersicherheit, Rechtsstreitigkeiten und andere Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" in unserem aktuellen Annual Report Form 20-F und in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen erörtert werden. QIAGEN übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Source: QIAGEN N.V.

Category: Corporate

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