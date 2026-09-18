Allied Biofuels hat im Büro von Sinopec in Ningbo (China) eine wichtige Besprechung zur FEED-Planung (Front-End Engineering Design) abgehalten. Daran nahmen Allied Biofuels sowie die wichtigsten internationalen Engineering- und Technologieanbieter teil, die das auf 6,1 Milliarden US-Dollar veranschlagte und durch ein Präsidialdekret unterstützte Projekt für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) und e-SAF in Usbekistan begleiten: Sinopec Engineering Group Co., Ltd. (China), Topsoe A/S (Dänemark), Sasol South Africa Limited und Plug Power (USA).

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FEED Meeting Ningbo, China

Bei der gemeinsamen FEED-Sitzung der zentralen Ingenieur- und Technologiepartner des Projekts wurde im Rahmen der Diskussionen eine klare Abstimmung hinsichtlich der ingenieurtechnischen Zuständigkeiten, der technologischen Schnittstellen, der Planungsergebnisse, der Projektintegration und des koordinierten Ausführungsplans erzielt, der erforderlich ist, um das Projekt durch die FEED-Phase voranzubringen.

Alle am Projekt beteiligten Partner bekundeten ihr volles Vertrauen in den Ausführungsplan und in die Erreichung der endgültigen Investitionsentscheidung (Final Investment Decision, FID) im ersten Quartal 2027.

Die chinesische Sinopec Engineering Group Co., Ltd. übernimmt die FEED-Phase, die Systemintegration, die detaillierte technische Planung sowie die transparente Kostenentwicklung, wobei das Projekt so strukturiert ist, dass es nahtlos in die EPC-Phase übergehen kann.

Topsoe A/S aus Dänemark und Sasol South Africa Limited stellen die Lizenz für die Kerntechnologie, das technische Auslegungspaket und technische Dienstleistungen für den e-SAF-Produktionsweg bereit, wobei die SynCOR-Technologie von Topsoe mit der Fischer-Tropsch-Technologie von Sasol kombiniert wird.

Plug Power aus den Vereinigten Staaten unterstützt das Projekt über Plug Power Europe SAS mit GenEco-PEM-Elektrolyseursystemen mit einer Leistung von bis zu 2,4 GW sowie mit dem grundlegenden Konstruktionspaket und den damit verbundenen Ingenieurdienstleistungen.

Diese Engineering- und Technologieanbieter bringen die erstklassigen technischen Fähigkeiten, die bewährte Fachkompetenz und die Umsetzungsstärke mit, die erforderlich sind, um das Projekt durch die FEED-Phase bis in die nächste Umsetzungsphase voranzutreiben, wobei alle wesentlichen Arbeitsstränge fest auf die Erreichung der endgültigen Investitionsentscheidung (FID) im ersten Quartal 2027 ausgerichtet sind.

Alfred Benedict, Geschäftsführer von Allied Biofuels, sagte:

"Das Treffen in Ningbo bestätigt die Stärke dieses Projekts und das gemeinsame Vertrauen aller beteiligten Akteure. Sinopec, Topsoe, Sasol und Plug Power arbeiten gemeinsam mit Allied Biofuels an einem gemeinsamen Ziel, und die Arbeitsbereiche in den Bereichen Engineering und Technologie sind fest auf die Umsetzung ausgerichtet."

"Die Zuständigkeiten sind klar definiert, die wichtigsten technologischen Schnittstellen sind aufeinander abgestimmt und das Umsetzungsprogramm steht fest. Alle Beteiligten haben volles Vertrauen in das Projekt gezeigt, und wir sind zuversichtlich, die endgültige Investitionsentscheidung im ersten Quartal 2027 zu erreichen."

"Die in Ningbo unter Beweis gestellten Fähigkeiten, das Engagement und die Abstimmung stärken unser Vertrauen darin, dieses Projekt im weltweiten Maßstab umzusetzen."

Das FEED-Treffen in Ningbo stellt einen wichtigen Meilenstein im Entwicklungsprogramm von Allied Biofuels dar. Es hat zu einer klaren Abstimmung zwischen den wichtigsten Ingenieur- und Technologieanbietern des Projekts hinsichtlich der Umsetzung geführt und das koordinierte Programm festgelegt, das für den Fortschritt im FEED-Prozess erforderlich ist.

Allied Biofuels und alle am Projekt beteiligten Akteure arbeiten mit voller Zuversicht auf den endgültigen Investitionsbeschluss im ersten Quartal 2027 hin.

Über Allied Biofuels

Allied Biofuels entwickelt in Usbekistan die erste integrierte Bioraffinerie in Zentralasien im Weltmaßstab, die speziell für die industrielle Produktion von Sustainable Aviation Fuel (SAF) und e-SAF konzipiert wurde.

Das durch einen Präsidialerlass gestützte Entwicklungsprojekt im Wert von 6,1 Milliarden US-Dollar vereint fortschrittliche Kraftstofftechnologie, erneuerbare Energien, die Produktion von grünem Wasserstoff, internationales Ingenieurswissen sowie eine globale Handels- und Logistikplattform.

In Zusammenarbeit mit führenden internationalen Ingenieur- und Technologieanbietern entwickelt Allied Biofuels ein Projekt für nachhaltige Flugkraftstoffe im Weltmaßstab, das darauf abzielt, Usbekistan als bedeutenden zukünftigen Produzenten und Lieferanten für den globalen Luftfahrtmarkt zu etablieren.

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