Ethereum Prognose vom 18. September, ETH kämpft nach der Fed Zinserhöhung mit 2.500 Dollar

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Die Ethereum Prognose dreht sich diese Woche um eine einzige Zahl, 2.500 Dollar. ETH notiert nach der Zinserhöhung der US Notenbank knapp darunter und hat diese Marke seit Wochen nicht halten können. Gleichzeitig liegen so wenige ETH auf den Handelsplätzen wie seit Jahren nicht mehr, was das verfügbare Angebot spürbar verkleinert. Zwei Kräfte ziehen also in entgegengesetzte Richtungen, und eine davon wird sich durchsetzen. Die Frage ist nur, ob der Ausbruch diesmal gelingt oder ob die Spanne wieder nach unten kippt. Für Anleger hängt daran mehr als ein Chartbild, denn die Ethereum Prognose entscheidet über die Rendite des gesamten Quartals.

Was sagt die Ethereum Prognose nach der Fed Entscheidung?

Am 16. September hob die US Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent an. Es war die erste Anhebung seit 2023, die Teuerung bleibt laut Notenbank zu hoch. Einen Tag zuvor scheiterte im Senat der CLARITY Act, das lange erwartete Krypto Gesetz. Der Markt reagierte sofort, die Ethereum Prognose kippte und der Kurs verlor drei Prozent, während Bitcoin Richtung 75.000 Dollar rutschte. ETH notiert laut Coinbase inzwischen wieder bei rund 2.490 Dollar, was die Ethereum Prognose vorerst stabil hält.

Die Spanne seit Ende August reicht laut UseTheBitcoin von 2.350 bis 2.600 Dollar. Der Boden liegt bei 2.350 Dollar, der Deckel klar bei 2.500 Dollar. Ein Tagesschluss darüber wäre das erste Signal, dass die Seitwärtsphase endet. Darüber warten 2.600 Dollar und anschließend die runde Marke von 3.000 Dollar. Fällt ETH unter 2.350 Dollar, rücken 2.250 und im schlechtesten Fall 2.000 Dollar in den Blick.

Die ETH Fonds verloren am 15. und 16. September zusammen 366 Millionen Dollar. Über sieben Handelstage bleibt der Abfluss mit 47 Millionen Dollar klein, bei Bitcoin waren es 1,05 Milliarden Dollar. Auf der Kette stützt ein zweiter Punkt die Ethereum Prognose, denn die Bestände auf den Handelsplätzen sanken seit 2025 von über 21 auf rund 14,6 Millionen ETH.

Die Ethereum Prognose hängt damit an einem knapper werdenden Angebot, während der Kurs an derselben Stelle festhängt. Wer darauf setzt, braucht Geduld, denn Ethereum wiegt 300 Milliarden Dollar und braucht gewaltige Zuflüsse für eine Verdopplung. Genau deshalb schauen viele Händler dorthin, wo ein Projekt noch klein ist und das Werkzeug trotzdem schon läuft.

Warum Pepeto für ETH Händler gerade jetzt interessant wird

Während ETH unter seinem Deckel wartet, zieht Pepeto weiter frisches Geld an. Das Projekt hat in seinem Vorverkauf mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und die aktuelle Stufe füllt sich weiter. Jeder Dollar darin ist eine Wette auf die Börsennotierung, und mit jeder neuen Stufe steigt der Preis.

Pepeto ist der Token hinter einer Handelsplattform ohne Gebühren, entwickelt vom Mitgründer des ursprünglichen Pepe Coins. PepetoSwap läuft bereits und berechnet 0,00 Prozent auf jeden Tausch, sodass nur die Netzwerkgebühr anfällt. Auf Uniswap kostet ein Tausch über 1.000 Dollar rund 3 Dollar, auf PepetoSwap kostet derselbe Tausch nichts. Bei 100.000 Dollar bleiben so 300 Dollar in Ihrer Tasche, und wer zweihundert Mal je 5.000 Dollar tauscht, spart rund 3.000 Dollar.

Die Handelsplattform ist der Grund, warum Käufer bleiben, denn diese Ersparnis wiederholt sich bei jedem einzelnen Handel. Die Plattform arbeitet mit MetaMask, Trust Wallet, Rabby und jeder Anwendung über WalletConnect zusammen. Markt Orders, Limit Orders und DCA Orders sind vorhanden, und Ihre Coins verlassen dabei nie Ihre eigene Wallet. Ein privater Weiterleitungsdienst schirmt jede Order standardmäßig gegen Bots ab. Für jemanden, der ETH regelmäßig handelt, ist das kein Detail, sondern bares Geld.

Sicherheit steht dabei nicht im Nebel, denn die Prüfstelle SolidProof hat den gesamten Programmcode geprüft und bestätigt, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde. Ein Token kostet derzeit 0,000000188 Dollar, also den niedrigsten Preis, den das Projekt vor der erwarteten Notierung an der Binance noch anbietet. Der Vorverkauf läuft weiter, während die Zinsdaten die großen Coins noch eine Weile beschäftigen dürften. Wer jetzt zum Vorverkaufspreis einsteigt, hält seine Position bereits, bevor die Notierung den Preis neu festsetzt, und genau in dieser Lücke kann die Rendite entstehen.

Fazit

Die Ethereum Prognose bleibt intakt, solange ETH die 2.350 Dollar hält und 2.500 Dollar zurückerobert. Doch selbst ein gelungener Ausbruch bringt bei 300 Milliarden Dollar keine Verdopplung über Nacht. Denken Sie an den letzten Zyklus, denn die großen Gewinne machten selten die Käufer der großen Coins. Es waren die Anleger, die vor der Notierung in kleine Token eingestiegen sind und ihre Position zum niedrigsten Preis aufgebaut haben. Pepeto ist diese zweite Gelegenheit, die Plattform läuft, der Preis steht auf der offiziellen Pepeto-Website und die Binance Notierung rückt näher. Einmal verpasst war Pech, ein zweites Mal verpasst wäre eine Entscheidung.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Ethereum Prognose, wenn ETH 2.500 Dollar überwindet?

Die Ethereum Prognose zeigt über 2.500 Dollar zuerst 2.600 Dollar und danach 3.000 Dollar. Voraussetzung ist ein Tagesschluss über dieser Marke, solange der Boden bei 2.350 Dollar hält.

Warum beobachten ETH Händler derzeit Pepeto?

Pepeto bietet eine bereits laufende Handelsplattform ohne Tauschgebühren zum Vorverkaufspreis, geprüft von SolidProof und vor der erwarteten Binance Notierung. Den aktuellen Preis finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.