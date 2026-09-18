Baden-Baden (ots) -Der deutsche Rapper wurde am Freitag beim "SWR3 New Pop Festival" in Baden-Baden als Gewinner ausgezeichnetIm Rahmen des "SWR3 New Pop Festivals" 2026 trat FAYAN am Freitag, den 18. September 2026 um 18:30 Uhr im Kurhaus Baden-Baden auf. Mit seiner energiegeladenen Performance, persönlichen Geschichten und großer Nähe zum Publikum zeigte er eindrucksvoll, wofür seine Musik steht: eingängige Songs, die gute Laune machen, ohne oberflächlich zu bleiben, und Texte, in denen sich viele Menschen wiederfinden. Am späten Abend wurde ihm live im Festivalradio von Moderator Volker Janitz der "SWR3 New Pop Award" verliehen.SWR3 Musikchef Gregor Friedel über den "SWR3 New Pop Award" für FAYAN"FAYAN gelingt etwas Besonderes: Er verbindet Leichtigkeit und gute Laune mit Haltung, persönlicher Reflexion und einem sehr genauen Blick auf seine Zeit. Seine Songs sind sofort zugänglich, bleiben aber nicht an der Oberfläche. Dazu kommt eine außergewöhnliche Energie, die man live unmittelbar spürt. Genau diese Verbindung macht FAYAN zu einem würdigen Gewinner des New Pop Awards 2026."Über FAYANHinter dem Künstlernamen FAYAN steht Yannick Fabian Steffen, deutscher Rapper, Songwriter und ehemaliger Radiomoderator aus Baden-Württemberg. Ehrlich und leichtfüßig bringt er eine musikalische Frische auf die Bühne, die unmittelbar begeistert. Auf perkussions- und streicherlastigen Beats rappt und singt FAYAN über den eigenen Glow-up, mentale Klarheit und Selbstbestimmung - irgendwo zwischen Dankbarkeit, Vergänglichkeit und dem Ankommen im Moment.Mit Rap, Gefühl und eingängigen Hooks zum DurchbruchBereits 2017 veröffentlichte Yannick Steffen als FAYAN seine erste Debütsingle "Indigo #1". Den entscheidenden Durchbruch brachte im Vorjahr der Song "Verliebt in mich". Die eingängige Hook und der leicht fließende Beat machten den Titel auf Social Media und Musikplattformen viral. Die konstanten Veröffentlichungen der vergangenen Jahre zahlten sich aus: FAYAN baute sich eine stetig wachsende Bekanntheit auf und schuf damit die Grundlage für den nächsten Schritt - seine eigene Tour."SWR3 New Pop Festival": Sprungbrett für neue TalenteDer New Pop Award zeichnet im Rahmen des Festivals herausragende Nachwuchskünstlerinnen und -künstler aus, die mit ihrer Musik neue Impulse setzen. Seit mehr als 30 Jahren gilt das "SWR3 New Pop Festival" als Sprungbrett für die Stars von morgen. Zu den Acts, die hier früh in ihrer Karriere aufgetreten sind, zählen unter anderem Ed Sheeran, Dua Lipa, Bruno Mars, Raye und Benson Boone.Das Festival-WochenendeAuch 2026 präsentiert das Festival neben dem kostenfreien Open-Air-Programm zahlreiche aufstrebende und etablierte Künstlerinnen und Künstler. Mit dabei sind unter anderem Gentleman, Clueso & die SWR Big Band, Giant Rooks, Charlotte Cardin, FAYAN, Holly Humberstone, Sienna Spiro, ADMT, Luiza sowie YouNotUs & Topic. Die Konzerte finden im Festspielhaus, im Kurhaus und im Theater Baden-Baden statt. Ergänzt wird das Konzertprogramm durch ein kostenfreies Rahmenprogramm mit Künstlerinterviews, Live-Übertragungen und einem roten Teppich. Das SWR3 Festivalradio begleitet das Festival mit Livemusik, Interviews und Reportagen. Weitere Inhalte und Berichte sind auf SWR3.de, ARD Sounds und in der ARD Mediathek verfügbar.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/fayan-swr3-new-pop-awardFotos über www.ARD-Foto.de (http://www.ard-foto.de/)Pressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6355043