XRP Prognose heute, hält die Zone um 1,27 Dollar nach dem CLARITY Act Votum?

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Die XRP Prognose steht seit dem 15. September unter Druck, denn der US Senat stoppte den CLARITY Act und XRP verlor daraufhin binnen 24 Stunden rund elf Prozent. Elf Stimmen fehlten zur nötigen Mehrheit von 60. Heute notiert XRP gut 1,30 Dollar, während Bitcoin den Rückschlag deutlich besser wegsteckte. Gleichzeitig sammeln die Spot ETFs seit neun Wochen ohne Unterbrechung frisches Kapital ein. Der Markt fragt sich also, ob diese Nachfrage die Haltezone um 1,27 Dollar verteidigt oder ob der nächste Test tiefer liegt.

XRP Prognose am 18. September, was die Daten nach dem Senatsvotum zeigen

Am 15. September 2026 scheiterte der CLARITY Act im US Senat mit 49 zu 50 Stimmen, und seitdem wird jede XRP Prognose an diesem Votum gemessen. Ripple Chefjurist Stuart Alderoty erklärte noch am selben Tag, dass sich an der rechtlichen Stellung von XRP nichts ändere. Er verwies auf das Urteil von 2023 und die Einordnung als digitale Ware im März 2026.

Der Markt reagierte trotzdem hart. Laut BeInCrypto fiel XRP binnen 24 Stunden mehr als dreimal so stark wie Bitcoin. Aktuell notiert der Kurs bei rund 1,33 Dollar nach einer Tagesspanne von 1,31 bis 1,36 Dollar, wie CoinGecko zeigt. Die Spot ETFs halten rund 1,7 Milliarden Dollar und meldeten neun Wochen in Folge Zuflüsse. Für die XRP Prognose bildet 1,27 Dollar die nächste Haltezone, der Weg nach oben führt über 1,38 und 1,53 Dollar.

Damit rückt das eigentliche Problem der XRP Prognose in den Blick. Bei 57 Milliarden umlaufenden Token und 1,33 Dollar liegt die Bewertung bei rund 76 Milliarden Dollar, und eine Verdopplung verlangt frisches Kapital in zweistelliger Milliardenhöhe. Nach einem gescheiterten Gesetz kommt dieses Kapital nicht über Nacht. Wer ein Vielfaches sucht, schaut deshalb dorthin, wo die Bewertung noch klein ist und die Technik trotzdem läuft. Dort füllt sich seit Wochen ein Vorverkauf, den die meisten Analysten bisher nicht behandelt haben.

Pepeto baut die Börse, bevor die Notierung überhaupt beginnt

Jede XRP Prognose endet am selben Punkt, nämlich an der Höhe der Bewertung. XRP muss Milliarden bewegen, um einzelne Prozente zu gewinnen, während ein Vorverkauf mit fertigen Produkten die ganze Strecke noch vor sich hat. Genau diese Ausgangslage macht Pepeto in diesem Marktumfeld interessant.

Pepeto tritt als Meme Ökosystem an, das Aufmerksamkeit vom ersten Tag an in Wert verwandeln soll. Der Mitgründer von Pepe hat aus den bekannten 420 Billionen Token schon einmal einen Wert von elf Milliarden Dollar gemacht, und zwar ohne ein einziges Produkt dahinter. Diesmal kamen die Produkte zuerst. Mit PepetoSwap bekommen Halter eine funktionierende Börse, die echtes Handelsvolumen erzeugt statt bloßer Versprechen. Dieses Volumen braucht Nachschub, und deshalb holt eine Brücke zwischen den Netzwerken Kapital von außen herein, denn Kapital, das leicht ankommt, kommt in Größe an.

Vor dem Start des Vorverkaufs prüfte die Sicherheitsfirma SolidProof den gesamten Code des Projekts und bestätigte ihn öffentlich, sodass jeder Käufer die Verträge einsehen konnte, bevor der erste Dollar floss. Das ist ein Grund, warum bereits mehr als 10 Millionen Dollar zu einem Kurs von 0,000000188 Dollar in den Vorverkauf geflossen sind. Die Käufer haben den Code geprüft, die Werkzeuge gesehen und sich entschieden. Jede Ebene speist dabei die nächste, denn die Börse erzeugt Volumen und die Brücke liefert das Kapital dafür.

Wenn die erwartete Notierung bei Binance kommt, trifft ein knappes Angebot auf die volle Nachfrage eines großen Handelsplatzes. Wer den Vorverkauf von Pepeto heute nutzt, liegt preislich unter dem Niveau, das diese Notierung setzen dürfte. Der Abstand zwischen heutigem Einstiegspreis und späterem Börsenpreis ist genau die Rendite, um die es in einem Vorverkauf geht. Die Werkzeuge laufen, das Prüfergebnis ist öffentlich, und offen bleibt nur die Frage, wer vor dem Ende dieses Fensters einsteigt.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt an ein gescheitertes Gesetz und an eine Bewertung von 76 Milliarden Dollar gebunden. Wer heute eine XRP Prognose liest, wünscht sich meist, vor einer Woche gekauft zu haben. Pepeto startet dagegen von einer Basis, die ein Vielfaches noch zulässt, weil hier kein Milliardenkapital nötig ist. Eine laufende Börse, eine Brücke zwischen Netzwerken und ein öffentliches Prüfergebnis stehen hinter demselben Team wie bei Pepe. Der Vorverkauf füllt sich weiter, und jede gefüllte Stufe hebt den Einstiegspreis. Jeder Token kostet heute weniger als der Boden, den die erwartete Notierung setzen dürfte, und genau diese Differenz liegt noch offen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet das gescheiterte Votum für die XRP Prognose?

Kurzfristig belastet es den Kurs, rechtlich ändert es nichts. Wichtig sind nun 1,27 Dollar als Halt und 1,38 Dollar als erster Widerstand.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Meme Ökosystem vom Mitgründer von Pepe mit der Börse PepetoSwap und einem geprüften Vertrag von SolidProof. Der Vorverkauf läuft auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.