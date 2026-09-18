München (ots) -Der SC Verl kommt immer mehr ins Rollen und feiert einen 2:1-Sieg gegen die Würzburger Kickers. "Die Mannschaft hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Wir haben konsequent unser Spiel durchgezogen", lobt Verl-Coach Orest Shala und fügt hinzu: "Wir hatten einen Riesenumbruch: Da sind sieben, acht Spieler, die neu dabei sind - und wie schnell wir zueinandergefunden haben, da muss ich den Jungs ein Riesenkompliment machen. Der August war der Lern-Monat, der September der Anstieg - und das haben wir gezeigt, dass da etwas zusammengewachsen ist." MagentaSport-Experte Daniel Flottmann blickte in seiner Rubrik "Who's Next?! Flottis Talente-Check" vor dem Spiel auf Verls Janne Berner: "Er ist sehr beweglich in der Hüfte, hat ein sehr gutes Timing im Zweikampf - gerade gegen die sehr schnellen Pfeile. Er findet gegen sie gute Lösungen und er entwickelt sich stetig weiter. Er ist auch schon als Scorer und Assistgeber in Erscheinung getreten." Passend dazu erzielte Berner gegen Würzburg seinen nächsten Treffer. "Wir machen es unnötig spannend, aber Flutlicht, Heimsieg: top", freut sich der 21-Jährige nach dem Spiel. Von seinem Trainer erhält er viel Lob: "Er hat gezeigt, dass er uns weiterhelfen kann. Er muss stabil bleiben. Ich habe das Gefühl, seine Persönlichkeit ist sehr stabil. Deswegen mache ich mir um ihn keine Sorgen. Wir müssen einfach dranbleiben."Würzburgs Trainer Michael Schiele fühlt sich währenddessen "betrogen": "Wir haben gegen viel ankämpfen müssen: nicht nur gegen die Elf auf dem Platz, sondern auch noch ein paar andere", schimpft er. Grund dafür waren zwei Szenen: eine nicht gegebene Rote Karte gegen Verls Torwart kurz vor Schluss und ein Wechsel, der nicht passieren sollte: "Der Torwart hat keine Chance auf den Ball und springt in ihn [Tarsis Bonga Anm.d.Red.] rein. Er war letzter Mann! Wenn er das nicht macht, ist es das 2:2. [...] Wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht wechseln. Dann hat der Vierte Offizielle gesagt, es ist gerade für die anderen und dann hebt er trotzdem die Tafel hoch und macht den Wechsel. Das verstehe ich nicht. Er hat auch gesagt, dass er heute das erste Mal draußen war, also muss er dazulernen."Volle Power in der 3. Liga an diesem Wochenende bei MagentaSport! Am Samstag wird Ex-Bundesliga-Star Jermaine Jones, zuletzt Trainer in Schweinfurt, als Gast-Experte an der Seite von Benni Zander durch die Konferenz führen. Zudem der "Sonntag der Superlative": Alle drei Spiele werden "aufgepimpt" - inklusive Experten und jeweils 30 Minuten Vorlauf: eine durchgehende Sendestrecke ab 13.00 Uhr, beginnend mit Essen gegen Rostock (mit Experte Steven Ruprecht und Gast Ahmet Arslan), danach ab 16.00 Uhr Mannheim gegen Münster (mit Experte Markus Schwabl) und zum Abschluss gibt's ab 19.00 Uhr noch die Partie Wiesbaden gegen Tabellenführer Duisburg (mit Gast-Experte Simon Brandstetter und Drittliga-Boss Manuel Hartmann vom DFB).Die Frauen von Eintracht Frankfurt drehen im ersten Rhein-Main-Duell der Bundesliga beim 1. FSV Mainz 05 einen 0:2-Rückstand und gehen nach dem 3:2 als Siegerinnen vom Platz. "Es ging darum, dass wir unser wahres Gesicht zeigen. Dann drehen wir auch so ein Spiel, weil wir die Qualität haben. Es ging darum aus der Halbzeit rauszugehen und zu zeigen, wer Eintracht Frankfurt ist, und das haben wir getan", erklärt Nina Lührßen die Wende. Mainz erlebt dadurch einen bitteren Abend: "Es war eine Gefühlsachterbahn! Die erste Halbzeit war überragend von uns, dann kommen wir nicht gut aus der Halbzeit und verlieren das Spiel. Das ist ärgerlich", fasst es Kara Bathmann zusammen. Im zweiten Spiel des Abends gelingt der TSG Hoffenheim ein 2:1-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg. "Wir haben unser Spiel auf den Platz gebracht und auch viel defensiv reingelegt. Das sind super Glücksgefühle, endlich mal drei Punkte einzufahren", freut sich Doppeltorschützin Chiara Hahn.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zur 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's mit der 3. Liga bei MagentaSport am Samstag mit der großen Konferenz ab 13.30 Uhr - u.a. mit SV Wehen Wiesbaden gegen Rot-Weiß Essen. Wiesn-Start mit den Bayern-Frauen! In der Google Pixel Frauen-Bundesliga steht morgen live ab 13.45 Uhr die Partie FC Bayern München gegen den 1. FC Köln auf dem Programm.3. Liga | 7. SpieltagSC Verl - Würzburger Kickers 2:1 | Verl jubelt, Würzburg schimpft: "Wir haben gegen viel ankämpfen müssen: nicht nur gegen die elf auf dem Platz, sondern auch noch ein paar andere..."Ein ganz seltener Blick hinter die Kulissen: Das MagentaSport-Team ist zu Gast im Trainer-Büro des SC Verl. Trainer Orest Shala: "Das ist unser Arbeitsplatz. Manche denken, wir sind für anderthalb Stunden da und gehen dann wieder nach Hause. Tatsächlich sind wir die meiste Zeit des Tages hier im Büro. Wir planen das Training, schauen: Wen können wir wie belasten? Dann geht es raus auf den Trainingsplatz und dann ist viel Analyse. Vor dem Spiel und nach dem Spiel." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Yi9PdWpXanFNUVlQc2VzMXUrUG53SjA0MlQ0K3pDbWd5RThOVHhLL0ZHcz0=MagentaSport-Experte Daniel Flottmann wirft in seiner Rubrik "Who's Next?! Flottis Talente-Check" einen Blick auf Verls Janne Berner. "21 Jahre, ausgeliehen von Hertha BSC, Rechtsverteidiger. Wenn man an ihn denkt, dann immer zuerst an seine Torgefahr, an seine Dynamik. Er ist auch schon als Scorer und Assistgeber in Erscheinung getreten. Was mir besonders gut gefällt ist seine Stellenbeschreibung Rechtsverteidiger, die defensiven Füße. Er ist sehr beweglich in der Hüfte, hat ein sehr gutes Timing im Zweikampf - gerade gegen die sehr schnellen Pfeile. Er findet gegen sie gute Lösungen und er entwickelt sich stetig weiter. Hertha glaubt an ihn und er hat kapiert, dass er vielleicht noch einen Zwischenschritt gehen muss. Das ist beim SC Verl schon anderen gelungen." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZWlwbHBLanZpTUtUbklINUk0a2o3WXErUXRTUzcrdkZTQkdkTm9EZmFrQT0=Orest Shala, Trainer SC Verl über Janne Berner: "Er hat gezeigt, dass er uns weiterhelfen kann. Er muss stabil bleiben. Ich habe das Gefühl, seine Persönlichkeit ist sehr stabil. Deswegen mache ich mir um ihn keine Sorgen. Wir müssen einfach dranbleiben."... über das Spiel: "Ich fand uns über 88 Minuten richtig gut. Die Mannschaft hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Wir haben konsequent unser Spiel durchgezogen. Wir hatten einen Riesenumbruch: Da sind sieben, acht Spieler, die neu dabei sind - und wie schnell wir zueinandergefunden haben, da muss ich den Jungs ein Riesenkompliment machen. Der August war der Lern-Monat, der September der Anstieg und das haben wir gezeigt, dass da etwas zusammengewachsen ist."... über die mögliche Rote Karte in der 84. Minute: "Man sieht genau, von wem das erste Trefferbild ausgeht, das ist Bonga. Für mich sieht es genauso aus, wie es der Schiedsrichter entschieden hat." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZmIrRVVra1hVYnhtbkJtYm1kMjZGK3R6ekcvbmRSNmIwQUc4S3lWNEVoQT0=Janne Berner, SC Verl: "Es war ein super Abend für uns. Wir können schon früher den Deckel draufmachen. Wir machen es unnötig spannend, aber Flutlicht, Heimsieg, top."... über Verl-Trainer Shala: "Wir haben ein ganz persönliches Verhältnis. Er ist enorm wertvoll für uns junge Spieler, vor allem weil er uns das Vertrauen tagtäglich zeigt. Fachlich ist er auch top." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Qjd3aVp5QjRvOWFjN092M1pTcmJpWXlGa3d1bXcvT3Q1U2J1L1pUWTk5dz0=Michael Schiele, Trainer Würzburger Kickers, äußert seinen Frust über die Schiedsrichter-Entscheidung in der 84. Minute, als es keinen Platzverweis für Verl gab: "Unglücklich für uns: Tarsis Bonga köpft klar den Ball Richtung Tor. Ich glaube er kann weiterlaufen, wenn er nicht umgeräumt wird. Der Torwart hat keine Chance auf den Ball und springt in ihn rein. Er war letzter Mann. Wenn er das nicht macht, ist es das 2:2. Es ist nicht nur diese Situation. Wir sind auch bei den Wechseln betrogen worden: Wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht wechseln. Dann hat der Vierte Offizielle gesagt, es ist gerade für die anderen und dann hebt er trotzdem die Tafel hoch und macht den Wechsel. Das verstehe ich nicht. Er hat auch gesagt, dass er heute das erste Mal draußen war, also muss er dazulernen."... über das Spiel: "Wir hatten einen schlechten finalen Pass. Wir kommen gut raus in der zweiten Halbzeit, aber vielleicht zu spät. Aber wenn ich sowas sehe, das ist sehr unglücklich für uns. Wir haben gegen viel ankämpfen müssen, nicht nur gegen die Elf auf dem Platz, sondern auch noch ein paar andere..." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SkRCZDBqdFFvN2NVOFJ0Mm5oOVp0Q0V6UVYxWE5xUm94NkRKK1dMQmYzST0=Zlatko Janjic, Sportdirektor SC Verl über den jungen Kader: "Das ist schon seit Jahren der Verler Weg und wir halten daran fest, das ist eine Vereins-DNA."... über die Entscheidung, Orest Shala als Trainer zu installieren: "Weil er wie Tobias Strobl ein dynamischer Trainer ist, der Ziele hat, der fleißig ist und das auch als Zwischenschritt sieht. Wir brauchen Spieler und Trainer, die das als Riesenchance sehen, hierherkommen, die Ärmel hochkrempeln und die Vereins-DNA fortführen. Wir haben das Glück, dass uns die Verantwortlichen die Zeit geben. Die Jungs haben die Zeit. Über 38 Spiele wird sich diese DNA durchsetzen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WWpxc1BxOThXeGpvMHovMVpGUVg5S2hKaGxObHBITElUTkI0TEhxMSt3UT0=Google Pixel Frauen Bundesliga | 5.Spieltag1.FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 2:3 | "Gefühlsachterbahn!" Frankfurt feiert Comeback-Sieg in MainzKara Bathmann, 1.FSV Mainz 05: "Es war eine Gefühlsachterbahn! Die erste Halbzeit war überragend von uns, dann kommen wir nicht gut aus der Halbzeit und verlieren das Spiel. Das ist ärgerlich. Wir waren zu passiv, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und waren immer einen Schritt zu spät. Dann spielt die Eintracht ihre Qualität aus."... über die starke erste Halbzeit: "Das zeigt, dass wir Fußball spielen können. Ich hoffe, dass es viele begeistert hat und sie öfter ins Stadion kommen. Ich hatte Gänsehaut bei meinem Tor, Gefühlsachterbahn! Wir müssen so weitermachen, dann kriegen wir unsere Punkte." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=d1ZHb3lRUnpacXJZK2hxWHJ0N0cyVFVtdHJNL0h5R2lwa2ZNclNLdUIwTT0=Nina Lührßen, Eintracht Frankfurt: "In der zweiten Halbzeit haben wir unseren Fußball gespielt, die erste war überhaupt nicht gut. Wir haben nur reagiert und waren überhaupt nicht in den Duellen. Wir nicht aktiv genug und dann ist es auch gegen Mainz schwer. Es ging darum, dass wir unser wahres Gesicht zeigen. Dann drehen wir auch so ein Spiel, weil wir die Qualität haben. Es ging darum aus der Halbzeit rauszugehen und zu zeigen, wer Eintracht Frankfurt ist, und das haben wir getan!" Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VGNqWS8vdTNCU1RlallaT01PQ2pWK2Z1QXZJbldlOWRmRVlPRlQxeENKaz0=TSG 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg 2:1 | "Super Glücksgefühle, endlich mal drei Punkte einzufahren" - verkehrte Welt im Kraichgau: Bislang punktlose TSG bringt "Wölfinnen" erste Saisonniederlage beiChiara Hahn, "Doppelpackerin" für die TSG 1899 Hoffenheim: "Wir sind sehr happy, endlich drei Punkte einfahren zu können. Wir haben unser Spiel auf den Platz gebracht und auch viel defensiv reingelegt. Das sind super Glücksgefühle, endlich mal drei Punkte einzufahren!" Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=a0dWOEpiVW9HS00xSXlTbDVheHl2MnBGT1dXZGl3MHBGaiszTDVNVVcwVT0=Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.3. Liga | 7. SpieltagSamstag, 19.09.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Alemannia Aachen - Fortuna Düsseldorf, TSG Hoffenheim II - SV Meppen, VfB Stuttgart II - SSV Jahn Regensburg, Viktoria Köln - FC Ingolstadt 04ab 16.15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - SG Sonnenhof GroßaspachSonntag, 20.09.2026ab 13.00 Uhr: Rot-Weiß Essen - FC Hansa Rostockab 16.00 Uhr: SV Waldhof Mannheim - Preußen Münsterab 19.00 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - MSV DuisburgFreitag, 25.09.2026ab 18.45 Uhr: TSV Havelse - Fortuna KölnGoogle Pixel Frauen Bundesliga | 5.SpieltagSamstag, 19.09.2026ab 13.45 Uhr: FC Bayern München - 1. FC KölnSonntag, 20.09.2026ab 13.45 Uhr: Hamburger SV - 1. FC Nürnbergab 15.45 Uhr: SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusenab 18.15 Uhr: 1.FC Union Berlin - RB LeipzigMontag, 21.09.2026ab 17.45 Uhr: SV Werder Bremen - VfB StuttgartPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6355051