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Die Bitcoin Prognose steht vor einem Widerspruch, den der Markt in dieser Woche nicht auflösen konnte. Innerhalb von zwei Handelstagen zogen Anleger 746 Millionen Dollar aus den amerikanischen Spot-ETFs ab, und trotzdem kletterte der Kurs zurück über 77.000 Dollar. Wer kauft hier gegen fast eine Dreiviertelmilliarde Dollar an. Die Federal Reserve hat die Zinsen erstmals seit 2023 angehoben und weitere Schritte offengelassen. Damit entscheidet sich in den nächsten Tagen, ob 77.000 Dollar ein Boden oder nur eine Pause sind. Die Daten der letzten 24 Stunden zeigen bereits, wohin sich das Kapital bewegt.

Bitcoin Prognose im Test nach der ersten Zinserhöhung seit 2023

Die Bitcoin Prognose bekam am Donnerstag frische Zahlen, denn der Bitcoin Kurs notierte bei rund 77.383 Dollar nahe dem Tageshoch von 77.420 Dollar, wie die Daten von Invezz zeigen. Der Verkaufsdruck ließ nach, sobald die Entscheidung der Fed feststand. Die Federal Reserve hob den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent an. Es war die erste Erhöhung seit 2023, und die neuen Projektionen zeigen laut FXStreet einen weiteren Zinsschritt in diesem Jahr.

Für die Bitcoin Prognose erzählen die Zahlen aus den Fonds eine andere Geschichte als der Kurs. Am 15. September verließen 450,33 Millionen Dollar die Spot-ETFs, tags darauf 295,98 Millionen Dollar. Zusammen 746,31 Millionen Dollar in zwei Sitzungen. Am 17. September drehte der Trend wieder, denn die Fonds meldeten einen Nettozufluss von 159,5 Millionen Dollar, angeführt von BlackRock mit 183,7 Millionen Dollar. Gleichzeitig baute sich Hebel im Markt ab, denn das offene Interesse bei Bybit sank auf rund 2,12 Milliarden Dollar.

Technisch liegt Bitcoin damit wieder über dem Durchschnitt der letzten neun Tage bei rund 76.837 Dollar. Die Zone zwischen 75.000 und 76.000 Dollar hat gehalten, und darüber wartet die Marke von 78.000 Dollar als nächster Test. Für die Bitcoin Prognose bleibt das ein enger Korridor, in dem sich Bewegungen im Bereich weniger Prozentpunkte abspielen. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 1,54 Billionen Dollar braucht jede Verdoppelung neues Kapital in Billionenhöhe. Genau deshalb schaut ein Teil der Anleger inzwischen dorthin, wo diese Rechnung noch völlig anders aussieht.

Warum Pepeto Kapital anzieht, während Bitcoin um 77.000 Dollar ringt

Diese Rechnung steht hinter jeder Bitcoin Prognose und erklärt, warum Kapital in frühe Phasen wandert, in denen kein Billionenbetrag die Bewertung deckelt. Pepeto fängt einen Teil dieses Zuflusses auf und hat im laufenden Vorverkauf mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Das Geld floss, bevor der Token an einer einzigen Börse gehandelt wurde.

Pepeto ist mehr als ein Meme Coin, weil das Projekt echte Handelswerkzeuge mitbringt. Im Zentrum steht PepetoSwap, eine Börse ohne Handelsgebühren, die genau die Kosten entfernt, die auf anderen Plattformen an der Rendite nagen. Dazu kommt eine Brücke zwischen verschiedenen Blockchains, über die Halter ihre Token in Sekunden und ohne weitere Kosten bewegen. Hinter dem Projekt steht ein Mitgründer von Pepe, also jenes Team, das einen der größten Meme Coins der Kryptogeschichte aufgebaut hat.

Diese Verbindung wiegt schwer, weil dieses Team einen solchen Zyklus bereits von innen erlebt hat. Auf der offiziellen Website von Pepeto füllt sich jede Stufe des Vorverkaufs schneller als die vorherige. SolidProof hat den gesamten Code des Vertrags vor dem Start des Vorverkaufs geprüft und bestätigt, dass die Funktionen genau das leisten, was das Team beschreibt. Für Käufer entsteht dadurch eine belegte Vertrauensebene, bevor überhaupt Geld in den Vorverkauf fließt.

Der Gesamtbestand liegt bei 420 Billionen Token, und der Einstieg im Vorverkauf kostet 0,000000188 Dollar. Dieser Preis gilt nur, solange der Vorverkauf läuft, denn die erwartete Notierung an Binance setzt einen neuen Kurs. Es sind funktionierende Werkzeuge, und genau das trennt das Projekt von Meme Coins, die außer einem Namen nichts liefern. Während die Bitcoin Prognose um eine einzelne Marke kreist, entscheidet hier die Differenz zwischen Stufenpreis und Börsenpreis. Diese Mischung aus Meme-Kraft, laufender Technik und näher rückender Notierung hat frühen Käufern in früheren Zyklen die größten Gewinne gebracht, und wer heute zum Stufenpreis kauft, sichert sich diese Ausgangslage.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt zwischen 75.000 und 78.000 Dollar gefangen, solange die Fonds schwanken. Wer der Bitcoin Prognose folgt, holt dort wenige Prozentpunkte, weil 1,54 Billionen Dollar Marktwert jede große Bewegung ausbremsen. Pepeto hat dagegen mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während der Markt zitterte. Jeder Zyklus hatte Gewinner, die in der Angst kauften und in der Erholung kassierten. So wie PEPE und FLOKI aus Memes Milliardenmarken wurden, könnte der geprüfte Code mit der erwarteten Notierung frühe Wallets von späten trennen. Wer jetzt zum laufenden Stufenpreis kauft, hält seine Position bereits, bevor die Notierung den Kurs neu setzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für die kommenden Wochen?

Bitcoin bewegt sich zwischen 75.000 und 78.000 Dollar. Über 78.000 Dollar öffnet sich der Weg nach oben, unter 75.000 Dollar droht die Zone um 73.000 Dollar. Entscheidend bleiben ETF-Zuflüsse und Zinspfad.

Was macht Pepeto im Vorverkauf besonders?

Pepeto verbindet die gebührenfreie Börse PepetoSwap mit einer Brücke zwischen Blockchains, geprüft von SolidProof, und hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Details auf der offiziellen Pepeto-Website pepetocoin.com (pepetocoin.com).