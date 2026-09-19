Vaduz (ots) -Thomas Nägele ist der Entrepreneur Of The Year Liechtenstein 2026. Der Rechtsanwalt und Unternehmer wurde am 18. September an der Award Night im SAL in Schaan ausgezeichnet. Die Jury würdigt damit seine unternehmerische Weitsicht, seine Pionierarbeit an der Schnittstelle von Recht und Technologie sowie seinen Beitrag zur Sichtbarkeit des Wirtschaftsstandorts Liechtenstein.Der Entrepreneur Of The Year (EOY) ist Teil eines internationalen Programms, das vom Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen EY in mehr als 60 Ländern durchgeführt wird. Es zeichnet innovative, engagierte und erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeiten aus, vernetzt sie international und fördert den gegenseitigen Austausch. In Liechtenstein wird der EOY gemeinsam von der Liechtensteinischen Regierung und dem Beratungsunternehmen EY durchgeführt.Durch die feierliche Award Night führten die ehemaligen Skirennprofis Tina Weirather und Marc Berthod auf unterhaltsame Art. In seiner Begrüssung unterstrich Liechtensteins Wirtschaftsminister Hubert Büchel die grosse Bedeutung des Unternehmertums für den Wirtschaftsstandort und gratulierte allen sechs Finalisten zu ihrer Leistung. Höhepunkt des Abends war die Bekanntgabe des diesjährigen Preisträgers: Die Jury zeichnete Thomas Nägele, Gründer und Inhaber von Nägele Rechtsanwälte, als Entrepreneur Of The Year Liechtenstein 2026 aus.Pionier zwischen Recht und TechnologieJurymitglied Hans-Werner Gassner würdigte Nägele in seiner Laudatio als Unternehmer, der Entwicklungen früh erkenne, unterschiedliche Perspektiven zusammenbringe und aus Visionen konkrete Wirkung entstehen lasse. "Sein unternehmerisches Wirken verbindet Weitsicht mit Umsetzungsstärke, Beharrlichkeit mit Offenheit und persönlichen Erfolg mit Verantwortung für das Ganze", sagte Gassner namens der Jury.Thomas Nägele beschäftigt sich bereits seit 2011 mit Bitcoin und Blockchain und erkannte früh das Potenzial der Technologie weit über Kryptowährungen hinaus. Als Jurist mit eigener technologischer und unternehmerischer Erfahrung verbindet er Recht, Technologie und Regulierung und bringt unterschiedliche Akteure zusammen. Zu seinem Wirken zählt insbesondere die Mitgestaltung des liechtensteinischen Blockchain-Gesetzes TVTG, an dem er als Mitglied einer Arbeitsgruppe der Regierung mitarbeitete. Darüber hinaus engagiert sich Nägele für den Aufbau eines Ökosystems rund um Blockchain und Digitalisierung. Dazu gehören unter anderem das House of Blockchain in Vaduz und der Token Summit, um die unterschiedlichen Akteure miteinander zu verbinden. Damit hat er dazu beigetragen, Liechtenstein international als innovativen und verlässlichen Standort zu positionieren.Ausdruck unternehmerischer VielfaltNeben Thomas Nägele hatten sich Dominik Frick (Filtrop Gruppe), Jörg Gantenbein (Eventpartner pro), Helmut Grimm (Elgo Batscale), Helmut Hasler (Hasler Treppentechnik) und Christoph Wille (Innoforce) für das Finale qualifiziert. Die sechs Finalisten stehen für die Vielfalt des Unternehmertums in Liechtenstein - von Technologie und Industrie über Handwerk und Veranstaltungstechnik bis hin zu Recht, Digitalisierung und Medizininformatik. Gassner würdigte alle Finalisten für ihren unternehmerischen Mut und ihren Beitrag zum Wirtschaftsstandort. Sie hätten Chancen erkannt, Verantwortung übernommen, investiert, Arbeitsplätze geschaffen und gezeigt, dass sich in einem kleinen Land erfolgreiche Unternehmen aufbauen lassen.Über die Vergabe entschied eine unabhängige und prominent besetzte Jury. Ihr gehörten Prinzessin Gisela Bergmann, Michéle Hilti-Frey, Markus Kaiser, Mirjam Hummel-Ortner, Reto Gurtner, Hans-Werner Gassner und Martin Risch an.Von Liechtenstein auf die internationale BühneThomas Nägele reiht sich in die bisherigen Liechtensteiner EOY-Preisträger ein, zu denen Harti Weirather, Christoph und Anton Frommelt, Markus Kaiser, Martin und Lorenz Risch, Alexander Ospelt sowie Patrick Spieldiener zählen. Als Entrepreneur Of The Year Liechtenstein wird er das Fürstentum 2027 bei der Wahl zum World Entrepreneur Of The Year in Monaco vertreten.Pressekontakt:Eventagentur SkunkPatrick StahlT+423 231 18 28stahl@skunk.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100942424