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Xryma Plc meldet stabile Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 und stellt die Weichen für die nächste Wachstumsphase der Gruppe



19.09.2026 / 00:55 CET/CEST

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NIKOSIA, Zypern, 18. September 2026 /PRNewswire/ -- Xryma Plc ("Gruppe", "Xryma"), eine Banktech-Gruppe, die regulierte grenzüberschreitende Open-Banking-Dienste, internationales Transaktionsbanking sowie Echtzeit-Zahlungsdienste für die EU und das Vereinigte Königreich anbietet und zudem eigenständig Bankensoftware und -technologie für Drittbanken und Finanzinstitute bereitstellt, gab heute ihre geprüften Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 (Zeitraum bis zum 30. Juni 2026) bekannt. "Das erste Halbjahr 2026 lag weiterhin fest innerhalb des strategischen Investitionszeitraums, den wir unseren Aktionären dargelegt hatten. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, der Infrastruktur und den neuen Möglichkeiten, die für die nächste Wachstumsphase von Xryma erforderlich sind, Vorrang einzuräumen, und dabei die kurzfristigen Auswirkungen in Kauf genommen, die dies auf den Kundenumsatz und die Rentabilität haben würde", sagte Ajay Treon, Group Chief Financial Officer & Executive Director bei Xryma Plc "Wichtig ist, dass sich diese Investition nun in konkreten Ergebnissen niederschlägt. Im Juni haben wir unsere Eurosystem-T2-Integration abgeschlossen und die Entwicklung von TIPS, PaidBy und XrymaCoin weiter vorangetrieben, während der Geschäftsbereich Technology Services (wie im Prospekt definiert) sein starkes Wachstum fortsetzte und einen Umsatzanstieg von 77 % verzeichnete. Unsere Aktivitäten im Bereich SaaS und Banking Platform sorgen für stabile wiederkehrende Einnahmen, ergänzt durch Umsätze aus hochwertiger Beratung, maßgeschneiderter Entwicklung und individueller Anpassung. Wir haben dies erreicht, ohne dabei an Rentabilität einzubüßen und unter Beibehaltung einer starken Finanzlage; das erste Halbjahr 2026 schlossen wir mit einem Nettovermögen von 59,4 Millionen Euro und liquiden Mitteln in Höhe von 50,9 Millionen Euro ab. Da sich die Hauptaufbauphase unseres strategischen Investitionsprogramms dem Abschluss nähert, verlagert sich unser Fokus nun auf Aktivierung, Kommerzialisierung und Wachstum. Wir erwarten, die ersten Anzeichen dieser kommerziellen Dynamik im vierten Quartal 2026 zu sehen, wobei sich die Vorteile unserer getätigten Investitionen ab 2027 in Form von Umsatzwachstum und operativem Hebel bemerkbar machen werden." Highlights des ersten Halbjahres 2026 Das strategische Investitionsprogramm steht kurz vor dem Abschluss, wobei sich der Fokus der Gruppe schrittweise von Investitionen und Aufbau hin zu Aktivierung, Kommerzialisierung und Wachstum verlagert.

Der Kundenumsatz belief sich auf 16,9 Millionen Euro, verglichen mit 27,7 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025. Dies spiegelt die erwarteten kurzfristigen Auswirkungen der Priorisierung strategischer Investitionen sowie der Verschiebung bestimmter ergänzender Verbesserungen an bestehenden Produkten und Dienstleistungen wider.

Der Umsatz im Bereich Technology Services stieg um 77 % auf 1,65 Mio. Euro, verglichen mit 0,93 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025, gestützt durch wiederkehrende SaaS- und Banking-Plattform-Erlöse sowie durch höherwertige Beratungsleistungen, maßgeschneiderte Entwicklungen und Anpassungen.

Die Gruppe blieb während des gesamten Investitionszeitraums profitabel und wies einen Gewinn nach Steuern von 0,03 Mio. Euro aus, verglichen mit 12,3 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025.

Die starke Finanzlage wurde beibehalten: Zum 30. Juni 2026 beliefen sich das Nettovermögen auf 59,4 Mio. € und die liquiden Mittel auf 50,9 Mio. €, wobei die geltenden aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen weiterhin erfüllt wurden.

Wichtige strategische Meilensteine wurden erreicht, darunter der Abschluss der direkten Eurosystem T2-Integration im Juni 2026 nach der erfolgreichen Anmeldung zur Teilnahme im Oktober 2025 sowie weitere Fortschritte bei TIPS, PaidBy Mastercard und XrymaCoin.

Die aktive Kapitalallokation wurde fortgesetzt, einschließlich der vorzeitigen Kündigung und Rückzahlung der umstrukturierten NSX-Kreditfazilitäten und erhöhter Investitionen in BeEmotion AI, sowie Fortschritte bei der Fertigstellung der KYC-Initiative mit BeEmotion.

Es wird erwartet, dass die geschäftliche Dynamik im 4. Quartal 2026 wieder anzieht, wobei sich die Vorteile des strategischen Investitionsprogramms voraussichtlich ab 2027 durch Umsatzwachstum und operative Hebelwirkung bemerkbar machen werden. Nikogiannis Karantzis, Group Managing Director & Chief Executive Officer von Xryma Plc, sagte: "Unser Engagement, unseren bestehenden Kunden herausragende Produkte und Dienstleistungen zu bieten, bleibt unerschütterlich. Wir sind bestrebt, unseren Kundenstamm zu erweitern und den Umsatz im zweiten Halbjahr 2026 zu steigern, nachdem wir 2025 und im ersten Halbjahr 2026 umfassende Infrastrukturverbesserungen vorgenommen haben. Zwar hat sich dieses Modernisierungsprogramm auf unsere kurzfristige Geschäftsentwicklung ausgewirkt, doch sind wir davon überzeugt, dass Xryma mittel- bis langfristig besser positioniert sein wird, um den Umsatz zu steigern und dank unserer einzigartigen Marktposition höhere Margen zu erzielen. Wir freuen uns zudem, bekannt geben zu können, dass der Prospekt des Unternehmens am 14. Juli 2026 von der zuständigen Behörde, der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), genehmigt wurde. Wir werden unsere Pläne für einen Börsengang weiter vorantreiben, um so unseren bestehenden Aktionären Liquidität zu verschaffen, den Zugang zu den Kapitalmärkten zu erweitern und die langfristigen Wachstumsziele der Gruppe zu unterstützen." Xryma Plc: Halbjahresergebnis H1 2026 - Zwischenergebnis für das erste Halbjahr Informationen zu Xryma Plc Xryma Plc ist eine regulierte europäische Bank-Tech-Gruppe, die über ihre Tochtergesellschaft Probanx Bankentechnologie entwickelt und digitale Zahlungsdienste betreibt, die auf einer direkten Abwicklung über die Zentralbank basieren. Xryma ist einer der ersten Nicht-Bank-Teilnehmer, die berechtigt sind, eine direkte Anbindung an die T2 RTGS- und TIPS-Plattformen des Eurosystem herzustellen. Das Unternehmen verfügt sowohl in der EU als auch im Vereinigten Königreich über eine Zulassung als Electronic Money Institution (EMI) und bietet Firmenkonten in verschiedenen Währungen an. Sein Open-Banking-Dienst PaidBy bietet einen der weltweit ersten grenzüberschreitenden, kontobasierten Dienste mit dynamischer Währungsumrechnung für Händler, mit sofortigen lokalen Zahlungen und Abwicklung am nächsten Werktag in Haupt- und exotischen Währungen. Xryma ist zudem der Emittent des in Kürze erscheinenden E-Geld-Tokens XrymaCoin (XREUR). Medienkontakt: Media@xryma.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/xryma-plc-meldet-stabile-ergebnisse-fur-das-erste-halbjahr-2026-und-stellt-die-weichen-fur-die-nachste-wachstumsphase-der-gruppe-302883683.html



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