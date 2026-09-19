Osnabrück (ots) -Osnabrück. CDU-Präsidiumsmitglied Mathias Middelberg hat Spekulationen über einen möglichen Kanzlertausch nach den Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern zurückgewiesen. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz) sagte Middelberg: "Die Bundespolitik und das Ansehen des Kanzlers spielen bei den schlechten Landtagswahlergebnissen eine Rolle, das ist nicht wegzudiskutieren. Aber ein reiner Personalwechsel ist nicht die Lösung. Jeder andere geeignete Bewerber - und Hendrik Wüst wäre ein solcher - stünde vor genau denselben Problemen und wäre in der gleichen Koalition gebunden wie Friedrich Merz."Wahlergebnisse hingen nicht nur von starken Persönlichkeiten ab. "Inhalte und Erfolge in der Sache sind aus meiner Sicht jedenfalls auf Dauer gewichtiger. Bei vielen Politikern kam das persönliche Charisma erst mit dem politischen Erfolg. Helmut Kohl war für viele erstmal nur,Birne' und erst später der,Kanzler der Einheit'. Auch Angela Merkel galt als langweilig und hat Charisma erst im Laufe ihrer 16 Regierungsjahre gewonnen." Entscheidend sei am Ende der Erfolg.Die Bundesregierung habe mehr erreicht, als wahrgenommen wird. Middelberg nannte neben der Asylpolitik auch Steuererleichterungen, den Industriestrompreis und den Umbau beim Bürgergeld. "Nach sieben Jahren wirtschaftlichem Stillstand - so lange, wie noch nie, - erreichen wir in diesem Jahr wieder ein Wachstum von etwa anderthalb Prozent. Das ist eine echte Wende", meint der CDU-Politiker. Allerdings hätte man sich mit wichtigen Reformprojekten "ehrlicherweise sehr lange Zeit gelassen". "Da müssen wir zügig nacharbeiten - das betrifft vor allem das große Rentenpaket. Das ist essenziell, um die Sozialbeiträge und damit die Arbeitskosten stabil zu halten."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6355055