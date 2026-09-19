Der europäische Rüstungsboom läuft weiter. Steigende Verteidigungsausgaben und der Aufbau neuer militärischer Kapazitäten sorgen bei großen Konzernen für volle Auftragsbücher. Doch während bislang vor allem Panzer, Munition, Luftverteidigung und Drohnen im Mittelpunkt standen, gewinnt ein weniger sichtbarer Bereich massiv an Bedeutung: militärische Kommunikation. Denn moderne Streitkräfte benötigen nicht nur Waffen. Fahrzeuge, Soldaten, Drohnen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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