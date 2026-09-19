Bad Wimpfen (ots) -Pünktlich zum Start in die gemütliche Herbstzeit und die kommende Backsaison setzt Lidl in Deutschland ein deutliches Zeichen für preisbewusstes Backen. Der Frische-Discounter reduziert dauerhaft die Preise für zahlreiche Nüsse seiner beliebten Eigenmarken "Belbake" und "Alesto". In Zeiten anhaltend hoher Verbraucherpreise in vielen Lebensbereichen hält der Preisführer im Lebensmitteleinzelhandel sein Versprechen und gibt sinkende Rohstoffpreise konsequent an seine Kunden weiter, um sie bei ihrem täglichen Einkauf finanziell zu entlasten. So ermöglicht Lidl seinen Kunden dauerhaft den Zugang zu hochwertigen Lebensmitteln zum gewohnt günstigsten Lidl-Preis und bietet das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis.Ab sofort ist unter anderem die "Alesto Feine Nussvariation (Nuts Royal)" in der 200-Gramm-Packung in allen Lidl-Filialen deutschlandweit zum Tiefpreis von 2,99 Euro (Grundpreis: 14,95 Euro/Kilogramm) statt bisher 3,39 Euro erhältlich. Auch weitere beliebte Klassiker für die Backstube wie Haselnusskerne, Mandeln, Walnüsse und Kokosraspeln sind ab sofort um bis zu 16 Prozent im Preis günstiger.Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede.Diese Artikel werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen günstiger:- Alesto Feine Nussvariation (Nuts Royal), 200 Gramm, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 14,95 Euro/Kilogramm) statt 3,39 Euro- Belbake Haselnusskerne, 200 Gramm, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 14,95 Euro/Kilogramm) statt 3,49 Euro- Belbake Haselnusskerne gemahlen, 200 Gramm, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 14,95 Euro/Kilogramm) statt 3,49 Euro- Belbake Haselnusskerne gehackt und geröstet, 200 Gramm, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 14,95 Euro/Kilogramm) statt 3,49 Euro- Belbake Californische Mandeln blanchiert gemahlen, 200 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 12,45 Euro/Kilogramm) statt 2,99 Euro- Belbake Mandeln gestiftet, 200 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 12,45 Euro/Kilogramm) statt 2,99 Euro- Belbake Mandeln blanchiert gehackt, 200 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 12,45 Euro/Kilogramm) statt 2,99 Euro- Belbake Mandeln blanchiert gehobelt, 200 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 12,45 Euro/Kilogramm) statt 2,99 Euro- Belbake Walnüsse gemahlen, 200 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 12,45 Euro/Kilogramm) statt 2,69 Euro- Belbake Kokosraspeln, 250 Gramm, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 5,96 Euro/Kilogramm) statt 1,79 EuroWeitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/).Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6355072