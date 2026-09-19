Die Novo-Aktie hat sich am Freitag um +1,4% erholt. Der wirklich wichtige Termin folgt jedoch am Montag: Beim Kapitalmarkttag in London will das Management neue strategische Ziele präsentieren und über Pipeline, Geschäftsentwicklung und künftige Wachstumspläne informieren. Nach mehreren Studienrückschlägen und dem Verlust von Marktanteilen an Eli Lilly reichen optimistische Aussagen allerdings nicht mehr - Konzernchef Mike Doustdar muss messbare ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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