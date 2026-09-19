Volkswagen kassiert seine Prognose und erwartet 2026 nur noch eine operative Umsatzrendite von maximal 1% statt bisher 4 bis 5,5%. Die Vorzugsaktie reagierte am Freitag mit einem Kursverlust von -5,6%. Besonders brisant: Erst Anfang September hatte der Aufsichtsrat für 2030 eine Marge von 9% als Ziel ausgegeben - der Weg dorthin ist durch die Gewinnwarnung erheblich länger geworden. Porsche kostet Volkswagen 6 Milliarden € Insgesamt rechnet Volkswagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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