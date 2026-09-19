Unterföhring (ots) -Den Ton getroffen und gut gepunktet: "The Voice of Germany" steigert sich in allen relevanten Zielgruppen nachhaltig im Vergleich zum Auftakt in der Vorwoche. Die Musikshow verbucht mit den Blind Auditions vom Freitagabend ein starkes Plus von 2,2 Prozentpunkten in der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer und erreicht schöne 8,5 Prozent Marktanteil in der Overnight-Betrachtung. In der SAT.1-Senderzielgruppe steigert sich "The Voice of Germany" ebenfalls und kommt auf eine Overnight-Quote von 8,6 Prozent Marktanteil (Z. 14-59 J.). Insgesamt schalten 2,99 Millionen Menschen (Nettoreichweite ab 3 J.) die Show ein.Heute, Samstagabend, zeigt ProSieben die nächste Ausgabe der Blind Auditions. Welche Talente dort zu sehen sind, finden Sie mit allen Infos und Bildern zum Download auf der TVOG-Presseseite unter presse.prosiebensat1.com.Die neue Staffel "The Voice of Germany" - freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 und samstags auf ProSieben. Auf Joyn gibt es direkt im Anschluss immer schon die nächste Folge exklusiv vorab.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 19.09.2026 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Carina Castrovillariphone: +49 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6355114