Hamburg (ots) -Am Sonntag, 20. September, wählen die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Landtag. Der NDR berichtet am und nach dem Wahltag umfassend über die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern - sowohl landespolitisch als auch mit bundespolitischen Bezügen. Eine Übersicht zu den vielfältigen Programmangeboten zur Landtagswahl gibt es unter ndr.de/mvwahl (https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/landtagswahl).Drei Sondersendungen zur Landtagswahl in Mecklenburg VorpommernAm Wahlsonntag zeigt das NDR Fernsehen insgesamt drei Sondersendungen zur Landtagswahl. Ab 17.40 Uhr übernimmt das NDR Fernsehen die ARD Wahlsendung aus Schwerin zu den Landtagswahlen Mecklenburg-Vorpommern und zur Wahl des Abgeordnetenhaus Berlin bis 19.30 Uhr. Danach folgen die Regionalprogramme. In der halben Stunde bis 20 Uhr wird das "Nordmagazin" monothematisch über die Wahl informieren.In der Sendung aus den ARD-Wahlstudios in Schwerin und Berlin präsentieren Susanne Stichler und Sascha Hingst Interviews mit Spitzenkandidaten und Schalten zu den Wahlpartys der Parteien.Jörg Schönenborn präsentiert um 18.00 Uhr die Prognosen und erläutert später die ersten Hochrechnungen und Wahlanalysen von Infratest dimap. Markus Preiß befragt im ARD-Hauptstadtstudio Spitzenpolitiker der Bundesparteien und der Bundesregierung zu den Folgen der beiden Wahlen auf die Bundespolitik.In "NDR Info Wahl" um 22.20 Uhr und 23.45 Uhr im NDR Fernsehen ist der Politikwissenschaftler Jochen Müller von der Universität Greifswald zu Gast im Studio und ordnet das Wahlergebnis ein. Susanne Stichler moderiert die Sendung und schaltet zu Interviews mit Vertretern der Parteien. Stefan Leyh erläutert die neuesten Wahlanalysen von Infratest dimap.Berichterstattung am Wahltag und nach der WahlAuch im Hörfunk, auf NDR.de und den Social-Media-Kanälen berichtet der NDR am Wahltag und in den darauffolgenden Tagen zur Wahl. Auf ndr.de/mvwahl wird ein Liveticker eingerichtet.Auf NDR 1 Radio MV läuft ab 17.30 Uhr das "Wahl Spezial" mit zahlreichen Reporterschalten aus dem ganzen Land und Reaktionen auf die Wahlergebnisse. Innerhalb der Sendung wird eine Folge von "MV im Fokus" als Live-Podcast aufgezeichnet, danach bei ARD Sounds und als Visual Radio-Mitschnitt veröffentlicht: "MV: Gewählt und jetzt?".Am Montagmorgen zeigt das NDR Fernsehen um 9.00 Uhr ein "Nordmagazin". In der Sendung wird das vorläufige amtliche Endergebnis der Wahl berichtet. Dazu schalten das Nordmagazin in die Regionalstudios, um über den Ausgang in den Wahlkreisen zu informieren. Es moderiert Thilo Tautz. Stefan Leyh präsentiert die Zahlen.In der Woche nach der Wahl erscheinen täglich Podcastfolgen von "MV im Fokus "MV hat gewählt und jetzt?". Darin geht es um alle Entwicklungen vor und hinter den Kulissen der Parteien und des Landtags.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6355118