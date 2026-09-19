Fürth (ots) -Jetzt macht das Backen mit NORMA noch mehr Spaß. Denn die Nüsse der Eigenmarken ZAUBERHAFT BACKEN und ARDILLA sind beim Discounter ab sofort und dauerhaft im Preis gesenkt. Genau genommen geht es um die Mandeln gehobelt, gehackt oder gestiftet, um die Nussvariation sowie die Haselnusskerne ganz oder gemahlen. Kundinnen und Kunden sparen bei NORMA bis zu 50 Cent pro Packung und zahlen dann nur noch 2,99 Euro, statt zuvor 3,49 Euro. Prozentual gibt es bei den Mandeln in der 100-Gramm-Packung mit 16 Prozent das größte Sparpotenzial. Fakt ist also: Zuschlagen lohnt sich.Wer Mitte September Kuchen, Muffins oder die ersten Weihnachtsleckereien backen will, findet beim fränkischen Lebensmitteldiscounter nicht nur alle Zutaten - sondern spart auch noch ganz besonders bei den Nüssen. Die erneute Preissenkung ist ein deutliches Zeichen dafür, dass es bei NORMA immer "Mehr fürs Geld" gibt.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):ZAUBERHAFT BACKEN Mandeln gehobelt / gehackt / gestiftet 100 gBislang: 1,49 EURJetzt: 1,25 EURARDILLA Nussvariation 200 gBislang: 3,39 EURJetzt: 2,99 EURZAUBERHAFT BACKEN Haselnusskerne gehackt & geröstet 200 gBislang: 3,49 EURJetzt: 2,99 EURZAUBERHAFT BACKEN Mandeln gemahlen, blanchiert 200 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,49 EURZAUBERHAFT BACKEN Haselnusskerne ganz 200 gBislang: 3,49 EURJetzt: 2,99 EURZAUBERHAFT BACKEN Haselnusskerne gemahlen 200 gBislang: 3,49 EURJetzt: 2,99 EURZAUBERHAFT BACKEN Walnusskerne gemahlen 200 gBislang: 2,69 EURJetzt: 2,49 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6355122